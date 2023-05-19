Канада ввела санкции против 70 физлиц и компаний из России

Уточняется, что в санкционный список попали 17 физических и 18 юридических лиц, которые связаны с российскими компаниями, поставляющими военные технологии, а также 30 физических лиц и 8 компаний, «причастных к продолжающимся нарушениям прав человека со стороны России».
Помимо Бориса Титова в обновленном списке оказался президент «Деловой России» и председатель совета директоров «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, бывший президент «Деловой России» Алексей Репик, замначальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) Борис Рапопорт, а также сама «Деловая Россия».
Кроме того, в санкционный список Канады попали губернатор Московской области Андрей Воробьев, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, министр просвещения России Сергей Кравцов. Также правительство Канады ввело санкции против Генпрокуратуры и Минпросвещения.
Аналогичные меры ввел и Минфин США. В обновленный санкционный список также попали Москалькова, Кравцов и вице-премьер России Виктория Абрамченко. США также ввели запрет на экспорт более 1200 позиций товаров в Россию и Белоруссию. Помимо этого санкции распространились в отношении 71 компании, которые угрожают интересам США (НПО «Ижевские беспилотные системы», ПАО «Пролетарский завод», НПК «Техмаш», Ульяновский механический завод, ПАО «Курганмашзавод», Улан-Удэнский авиационный завод, Брянский автомобильный завод и «Урал»).
19 мая также стало известно, что Великобритания расширила санкции против России, под ограничения попали девять связанных с «Росатомом» компаний, «Тинькофф банк», Дом. РФ, а также руководство концерна «Калашников», «Газпром нефти» и «Транснефти».
Помимо этого санкционный список сегодня, 19 мая, расширила и Австралия — под ограничения попали 21 компания и три физлица, в том числе помощник президента РФ Максим Орешкин, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, а также глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.