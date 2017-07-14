События недели в фотографиях
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 8 по 14 июля 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 8 по 14 июля 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
8 июля. Стартовал очередной этап международного
8 июля. В
9 июля. В России прошли сразу два грандиозных мероприятия —
9 июля. В Венесуэле продолжаются митинги против президента Николаса Мадуро. На фотографии силовики применяют слезоточивый газ против сторонников оппозиции в городе Каракас.
10 июля. В Калифорнии власти эвакуировали четыре тысячи жителей
10 июля. Крупный пожар произошел в здании торгового центра «РИО» на Дмитровском шоссе на
11 июля. ЮНЕСКО расширило список объектов Всемирного наследия. В него вошли ещё восемь мест, в том числе японский остров Окиносима, куда пускают только мужчин. О происходящем на нем не знает никто — всем посетившим остров
11 июля. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) объявили о гибели главаря организации Абу Бакра
12 июля. От Антарктиды откололся гигантский айсберг, площадь которого равна двум с половиной площадям Москвы. Считается, что он входит в десятку самых массивных из
12 июля. Сергей Полонский, обвиненный в хищении 2,42 млрд рублей при строительстве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера», был освобожден от наказания в виде пяти лет колонии
13 июля. Суд вынес приговор по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Зауру Дадаеву, признанному главным виновным в совершении преступления, дали 20 лет колонии строгого режима. Четверо других обвиняемых, которых суд счел соучастниками, получили от 11 до 19 лет.
13 июля. Зонд «Юнона» передал на Землю снимки Большого Красного Пятна — огромного атмосферного шторма, существующего на Юпитере уже более 350 лет. Этот атмосферный вихрь является самым большим во всей солнечной системе — он простирается на 40 — 50 тыс. км в длину и 13 тыс. км в ширину.
14 июля. Девять дней фестиваля были наполнены музыкой, танцами, традиционными угощениями и вином. Но главным событием праздника, как и всегда, стали знаменитые забеги с быками по старинным улицам Памплоны.
14 июля. ДТП с очень неприятными для водителей последствиями произошло на одной из трасс в американском штате Орегон. Грузовик, в кузове которого находились сотни мискинов (также называемых «слизистыми угрями»), опрокинулся, залив проезжую часть толстым слоем слизи и сотнями морских тварей.