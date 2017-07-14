События недели в фотографиях

8 июля. Стартовал очередной этап международного ралли-рейда «Шелковый путь». В течение двух недель участники ралли преодолеют около 10 тысяч километров по территории России, Казахстана, Китая и финишируют в Сиане.

Источник: AP 2017

8 июля. В Санкт-Петербурге прошел международный фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP — 2017». В нем приняло участие более 200 человек — среди них были как спортсмены, так и любители. Стартовав на Фонтанке, участники проплыли 10 км по красивейшим местам Петербурга.

Источник: AP 2017

9 июля. В России прошли сразу два грандиозных мероприятия — рок-фестиваль «Нашествие» в Тверской области и фестиваль электронной музыки Alfa Future People под Нижним Новгородом. Два различных по тематике события сближало одно — из-за дождливой погоды зрители, оборудование и автомобили буквально утопали в грязи.

Источник: РИА "Новости"

9 июля. В Венесуэле продолжаются митинги против президента Николаса Мадуро. На фотографии силовики применяют слезоточивый газ против сторонников оппозиции в городе Каракас.

Источник: Reuters

10 июля. В Калифорнии власти эвакуировали четыре тысячи жителей из-за природных пожаров. Операция по спасению была сопряжена с высоким риском: огонь бушевал в непосредственной близости от дороги, на которую падали горящие деревья.

Источник: AP 2017

10 июля. Крупный пожар произошел в здании торгового центра «РИО» на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы. В результате возгорания пострадали и были госпитализированы 14 человек, некоторые — в тяжелом состоянии. По результатам проверки грубых нарушений пожарной безопасности не выявлено.

Источник: РИА "Новости"

11 июля. ЮНЕСКО расширило список объектов Всемирного наследия. В него вошли ещё восемь мест, в том числе японский остров Окиносима, куда пускают только мужчин. О происходящем на нем не знает никто — всем посетившим остров строго-настрого запрещается рассказывать о своем опыте.

Источник: AFP 2017

11 июля. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) объявили о гибели главаря организации Абу Бакра аль-Багдади. Согласно местному источнику, сторонники ИГ выпустили краткое заявление, в котором сообщили о смерти своего лидера и о том, что у них будет новый «халиф».

Источник: AFP 2017

12 июля. От Антарктиды откололся гигантский айсберг, площадь которого равна двум с половиной площадям Москвы. Считается, что он входит в десятку самых массивных из когда-либо зарегистрированных учеными айсбергов — его вес составляет 1 трлн тонн. Отделение ледника коренным образом изменило ландшафт Антарктического полуострова.

Источник: AP 2017

12 июля. Сергей Полонский, обвиненный в хищении 2,42 млрд рублей при строительстве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера», был освобожден от наказания в виде пяти лет колонии из-за истечения сроков давности по делу.

Источник: РИА "Новости"

13 июля. Суд вынес приговор по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Зауру Дадаеву, признанному главным виновным в совершении преступления, дали 20 лет колонии строгого режима. Четверо других обвиняемых, которых суд счел соучастниками, получили от 11 до 19 лет.

Источник: РИА "Новости"

13 июля. Зонд «Юнона» передал на Землю снимки Большого Красного Пятна — огромного атмосферного шторма, существующего на Юпитере уже более 350 лет. Этот атмосферный вихрь является самым большим во всей солнечной системе — он простирается на 40 — 50 тыс. км в длину и 13 тыс. км в ширину.

Источник: NASA

14 июля. Девять дней фестиваля были наполнены музыкой, танцами, традиционными угощениями и вином. Но главным событием праздника, как и всегда, стали знаменитые забеги с быками по старинным улицам Памплоны.

Источник: AP 2017

14 июля. ДТП с очень неприятными для водителей последствиями произошло на одной из трасс в американском штате Орегон. Грузовик, в кузове которого находились сотни мискинов (также называемых «слизистыми угрями»), опрокинулся, залив проезжую часть толстым слоем слизи и сотнями морских тварей.