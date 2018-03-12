14:49 (мск)РИА "ФедералПресс"Кандидат в президенты Борис Титов едет в ЧелябинскЧЕЛЯБИНСК, 12 марта, ФедералПресс. В среду, 14 марта, кандидат в президенты от «Партии Роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов приедет в Челябинск. Об этом «ФедералПресс» сообщили в предвыборном штабе политика.
10:47 (мск)РИА "ФедералПресс"На Южном Урале назвали самых влиятельных политиковЧЕЛЯБИНСК, 12 марта, ФедералПресс. В Челябинской области опубликовали рейтинг самых влиятельных политиков за февраль 2018 года. По данным представителя регионального АПЭК Андрея Лаврова, тройка лидеров на Южном Урале осталась неизменной.
10:34 (мск)РИА "ФедералПресс"Власти Челябинска санкционировали подвоз избирателей 18 мартаЧЕЛЯБИНСК, 12 марта, ФедералПресс. Предприниматели, работающие на челябинском рынке частных пассажирских перевозок, в день выборов президента России, 18 марта, изменят маршруты своих автобусов: по просьбе городских властей бизнесмены организуют подвоз граждан к нескольким избирательным участкам.
09:07 (мск)РИА "ФедералПресс"«Ограждение тротуаров безопасно!» Глава Челябинска ответил местным урбанистамЧЕЛЯБИНСК, 12 марта, ФедералПресс. Власти Челябинска считают обновление ограждений вдоль обочин городских магистралей безусловным плюсом и фактором, обеспечивающим безопасность пешеходов. Реагировать на критику урбанистов, призвавших отказаться от «озаборивания», глава города Евгений Тефтелев не считает нужным.
7 мартаРИА "ФедералПресс"В Каслях назначен новый прокурорЧЕЛЯБИНСК, 7 марта, ФедералПресс. Каслинскую городскую прокуратуру возглавил советник юстиции Александр Катков, ранее — главный прокурор Варненского района.
6 мартаРИА "ФедералПресс"Челябинка пыталась устроиться в полицию за взяткуЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля, ФедералПресс. В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника регионального управления МВД России Яна Грищенко, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР на Южном Урале.
5 мартаРИА "ФедералПресс"Глава Златоуста заманивает горожан на выборы, обещая новый медгородокЧЕЛЯБИНСК, 5 марта, ФедералПресс. Глава Златоуста Вячеслав Жилин выступил в соцсетях с видеообращением к населению. Мэр призывает всех явиться 18 марта на избирательные участки, чтобы отдать свой голос, но не за кого-то из кандидатов в президенты РФ, а за строительство в городе нового медицинского комплекса.
5 мартаРИА "ФедералПресс"Глава Челябинска пообещал месячную норму снега на праздничные выходныеЧЕЛЯБИНСК, 5 марта, ФедералПресс. В праздничные выходные марта, в Челябинске ожидается выпадение месячной нормы осадков. Глава города Евгений Тефтелев на аппаратном совещании предупредил ответственных за содержание улично-дорожной сети чиновников о необходимости повышенной готовности.
1 мартаРИА "ФедералПресс"Экс-сенатор Цыбко объявил голодовкуЧЕЛЯБИНСК, 1 марта, ФедералПресс. Бывший сенатор Совета Федерации от Челябинской области Константин Цыбко начал голодовку, сообщила его сестра Полина. Поводом послужил отказ руководства златоустовского СИЗО во встрече осужденного экс-политика с его адвокатами.