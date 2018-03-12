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Новости от РИА "ФедералПресс"

14:49 (мск)РИА "ФедералПресс"
Кандидат в президенты Борис Титов едет в ЧелябинскЧЕЛЯБИНСК, 12 марта, ФедералПресс. В среду, 14 марта, кандидат в президенты от «Партии Роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов приедет в Челябинск. Об этом «ФедералПресс» сообщили в предвыборном штабе политика.
10:47 (мск)РИА "ФедералПресс"
На Южном Урале назвали самых влиятельных политиковЧЕЛЯБИНСК, 12 марта, ФедералПресс. В Челябинской области опубликовали рейтинг самых влиятельных политиков за февраль 2018 года. По данным представителя регионального АПЭК Андрея Лаврова, тройка лидеров на Южном Урале осталась неизменной.
10:34 (мск)РИА "ФедералПресс"
Власти Челябинска санкционировали подвоз избирателей 18 мартаЧЕЛЯБИНСК, 12 марта, ФедералПресс. Предприниматели, работающие на челябинском рынке частных пассажирских перевозок, в день выборов президента России, 18 марта, изменят маршруты своих автобусов: по просьбе городских властей бизнесмены организуют подвоз граждан к нескольким избирательным участкам.
09:07 (мск)РИА "ФедералПресс"
«Ограждение тротуаров безопасно!» Глава Челябинска ответил местным урбанистамЧЕЛЯБИНСК, 12 марта, ФедералПресс. Власти Челябинска считают обновление ограждений вдоль обочин городских магистралей безусловным плюсом и фактором, обеспечивающим безопасность пешеходов. Реагировать на критику урбанистов, призвавших отказаться от «озаборивания», глава города Евгений Тефтелев не считает нужным.
7 мартаРИА "ФедералПресс"
В Каслях назначен новый прокурорЧЕЛЯБИНСК, 7 марта, ФедералПресс. Каслинскую городскую прокуратуру возглавил советник юстиции Александр Катков, ранее — главный прокурор Варненского района.
7 мартаРИА "ФедералПресс"
Ирина Гехт уступила лидерство в рейтинге самых влиятельных женщин Южного УралаЧЕЛЯБИНСК, 7 марта, ФедералПрес. Челябинский филиал РАНХиГС представил рейтинги известности и степени влияния на жизнь региона женщин Челябинской области.
6 мартаРИА "ФедералПресс"
Донской призвал Дубровского переходить к активным действиям в сфере экологииЧЕЛЯБИНСК, 6 марта, ФедералПресс. Министр экологии России Сергей Донской в рамках визита на Южный Урал встретился с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.
6 мартаРИА "ФедералПресс"
Челябинка пыталась устроиться в полицию за взяткуЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля, ФедералПресс. В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника регионального управления МВД России Яна Грищенко, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР на Южном Урале.
6 мартаРИА "ФедералПресс"
Магнитогорская компания стала «мусорным» регоператором Челябинского кластераЧЕЛЯБИНСК, 6 марта, ФедералПресс. Министерство экологии Челябинской области подвело итоги конкурса по выбору регоператора для обращения с твердыми коммунальными отходами в Челябинском кластере.
5 мартаРИА "ФедералПресс"
Глава Златоуста заманивает горожан на выборы, обещая новый медгородокЧЕЛЯБИНСК, 5 марта, ФедералПресс. Глава Златоуста Вячеслав Жилин выступил в соцсетях с видеообращением к населению. Мэр призывает всех явиться 18 марта на избирательные участки, чтобы отдать свой голос, но не за кого-то из кандидатов в президенты РФ, а за строительство в городе нового медицинского комплекса.
5 мартаРИА "ФедералПресс"
Тефтелев вслед за президентом пригрозил предприятиям-загрязнителям воздуха и пообещал саммит ШОСЧЕЛЯБИНСК, 5 марта, ФедералПресс. Глава Челябинска Евгений Тефтелев прокомментировал ответы президента России Владимира Путина челябинским журналистам, сделанные на медиа-форуме ОНФ в Калининграде. Речь о необходимости ужесточить контроль за загрязнением воздуха промышленностью и возможности провести саммит ШОС и БРИКС в 2020 году на Южном Урале.
5 мартаРИА "ФедералПресс"
Глава Челябинска пообещал месячную норму снега на праздничные выходныеЧЕЛЯБИНСК, 5 марта, ФедералПресс. В праздничные выходные марта, в Челябинске ожидается выпадение месячной нормы осадков. Глава города Евгений Тефтелев на аппаратном совещании предупредил ответственных за содержание улично-дорожной сети чиновников о необходимости повышенной готовности.
3 мартаРИА "ФедералПресс"
В Челябинске в отделе полиции скончался мужчинаЧЕЛЯБИНСК, 3 марта, «ФедералПресс». В отделе полиции Тракторозаводского района Челябинска умер мужчина. Инцидент произошел вечером 2 марта.
1 мартаРИА "ФедералПресс"
Экс-сенатор Цыбко объявил голодовкуЧЕЛЯБИНСК, 1 марта, ФедералПресс. Бывший сенатор Совета Федерации от Челябинской области Константин Цыбко начал голодовку, сообщила его сестра Полина. Поводом послужил отказ руководства златоустовского СИЗО во встрече осужденного экс-политика с его адвокатами.
1 мартаРИА "ФедералПресс"
Глава Миасса Геннадий Васьков не платил за капремонтМИАСС, 1 марта, ФедералПресс. Мэрия Миасса накопила огромные долги за капитальный ремонт муниципального жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
1 мартаРИА "ФедералПресс"
В Каслях экс-начальница почты получила срок за присвоение чужих пенсийКАСЛИ, 1 марта, ФедералПресс. В Каслях вынесли приговор бывшей начальнице почты, которая присвоила чужие деньги, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
28 февраляРИА "ФедералПресс"
Усть-Катавского перевозчика, допустившего ДТП с девятью погибшими, ждет прокурорская проверкаЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 февраля, ФедералПресс. Прокуратура нагрянет с проверкой к перевозчику, чей автобус попал в страшное ДТП под Ашой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
27 февраляРИА "ФедералПресс"
В Челябинске под суд пойдет автолюбитель, протаранивший маршрутку с пассажирамиЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля, ФедералПресс. В Челябинске будут судить 34-летнего лихача, по вине которого пострадали 11 пассажиров маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
27 февраляРИА "ФедералПресс"
Челябинск потеряет 30 миллионов на сокращении наружной рекламыЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля, ФедералПресс. Изменения в федеральных ГОСТах серьезно сократили возможности администрации Челябинска зарабатывать на аренде рекламных площадей на улицах областного центра.
27 февраляРИА "ФедералПресс"
В Челябинске женщина выпала из движущегося автобусаЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля, ФедералПресс. В Челябинске женщину зажало дверьми автобуса. Пытаясь освободиться, пассажирка выпала прямо на тротуар.
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