5 марта РИА "ФедералПресс"

Глава Златоуста заманивает горожан на выборы, обещая новый медгородок

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта, ФедералПресс. Глава Златоуста Вячеслав Жилин выступил в соцсетях с видеообращением к населению. Мэр призывает всех явиться 18 марта на избирательные участки, чтобы отдать свой голос, но не за кого-то из кандидатов в президенты РФ, а за строительство в городе нового медицинского комплекса.