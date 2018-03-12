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Новости от Nur.kz

08:42 (мск)Nur.kz
Школу подтопило в Кызылординской областиВ ауле Аранды в Казалинском районе Кызылординской области подтопило школу.
11 мартаNur.kz
Наступили на ногу: стало известно, почему подрались женщины в АктауСтала известна причина потасовки между женщинами на детском представлении в Актау, передает NUR.KZ.
9 мартаNur.kz
Cкандального директора школы уволили в третий раз на севере КазахстанаАскар Хамзин уже дважды становился героем скандалов, связанных с эксплуатацией подчиненных.
9 мартаNur.kz
Алматинка развелась после того, как похудела на 60 килограммовМногие женщины худеют для того, чтобы сберечь отношения, стараются ради своих любимых людей. Но есть и те, кто в первую очередь задумывается об общем состоянии здоровья и начинают худеть, чтобы жить полноценной жизнью, сообщает корреспондент NUR.KZ.
8 мартаNur.kz
Одинокие астанчанки ходят на быстрые, слепые свидания на 8 МартаПока замужние или встречающиеся астанчанки отмечают 8 Марта со своими половинами, одинокие девушки столицы активно ищут любовь — они ходят на слепые свидания, меняя партнера каждые 7 минут, пишет NUR.KZ.
7 мартаNur.kz
Учительница умерла в школе в Актау7 марта в школе № 8 Актау умерла преподавательница, которой не помогли реанимационные усилия медиков, передает Lada.kz.
7 мартаNur.kz
Кайрат Нуртас впервые показал своего сынаКазахстанский певец Кайрат Нуртас впервые показал своего сына общественности. Сенсационное видео было опубликовано на Instagram-странице супруги артиста Жулдыз Абдукаримовой, передает NUR.KZ.
6 мартаNur.kz
Вытиравшие тенговыми банкнотами обувь парни шокировали КазнетДействие происходит, предположительно, в школьном кабинете. Двое молодых людей сидя за партами, достают сначала 200 тенге из бумажника и начинают протирать им обувь, далее они достают 500 и 1000 тн также вытирают ботинки и бросают.
4 мартаNur.kz
Жительница Актюбинской области после пилинга попала в больницу с опасным диагнозомВ Актюбинской области 34-летняя женщина после неудачной косметической процедуры оказалась на больничной койке. У нее диагностировали отек Квинке, опасную для жизни аллергическую реакцию, пишет Актобе Таймс.
3 мартаNur.kz
Исекешев наградил строителей, спасших детей из горящего домаСтоличный градоначальник Асет Исекешев вручил награды строителям, которые вытащили детей и молодую женщину из горящей квартиры в жилом комплексе «Nova City», сообщает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.
2 мартаNur.kz
В Минэнерго прокомментировали задержание своих сотрудниковМинистерство энергетики РК в связи с официальным сообщением Национального бюро по противодействию коррупции о задержании Директора департамента управления отходами Нурбекова и вице-министра Садибекова сообщает, что не располагает информацией о принятии каких-либо конкретных мер по проводимым оперативным мероприятиям, говорится в распространенном сегодня сообщении.
2 мартаNur.kz
Водитель насмерть сбил двух женщин в КарагандеВ Октябрьском районе в Караганде 47-летний мужчина, сдавая назад на большой скорости задавил насмерть двух женщин пенсионного возраста возле одного из магазинов, передает NUR.KZ.
2 мартаNur.kz
Грязь по колено: как живет район, принимавший международную УниверсиадуМикрорайон Акбулак в Алматы прославился тем, что здесь располагаются важные объекты — культурный центр «Алатау», ледовый каток «Алматы Арена», Олимпийская деревня.
28 февраляNur.kz
«Охотника за полицейскими» ограбили в ШымкентеВ Шымкенте неизвестные разбили стекло автомобиля Руслана Жанпеисова, более известного как «охотник за полицейскими», и вытащили дорогой видеорегистратор, передает TVK.
28 февраляNur.kz
Назарбаев: Учиться в Казахстане на трех языках вполне осуществимоПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидиновой, сообщает пресс-служба Акорды.
28 февраляNur.kz
Астанчанка, в теле которой забыли ножницы, попросила квартиру у ИсекешеваАстанчанка, которая пострадала от халатных врачей, забывших в ее теле ножницы, уже много лет не может дождаться своего жилья от государства — инвалид попросила у Асета Исекешева квартиру, сообщает NUR.KZ.
28 февраляNur.kz
Казахстанцы смогут регистрироваться по месту жительства онлайнУ казахстанцев появилось возможность регистрироваться по месту жительства через egov.kz, не посещая ЦОНы, передает NUR.KZ.
28 февраляNur.kz
Незаконные постройки сносят в центре АлматыНакануне в Алматы снесли двухэтажное здание на проспекте Абая. Оказывается, в течение нескольких лет его эксплуатировали, не имея никаких разрешительных документов, передает телеканал «Алматы».
27 февраляNur.kz
Школьница насмерть разбилась на горнолыжной базе в ВКОВ ВКО на горнолыжной базе «Нуртау» погибла школьница, спустившись со склона на стюбе, передает NUR.KZ.
27 февраляNur.kz
Алишер Каримов расстался с возлюбленнойОднако, в своем недавнем интервью Алишер признался, что их пути с экс-возлюбленной безвозвратно разошлись.
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
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Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
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Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
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