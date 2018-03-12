Алматинка развелась после того, как похудела на 60 килограммовМногие женщины худеют для того, чтобы сберечь отношения, стараются ради своих любимых людей. Но есть и те, кто в первую очередь задумывается об общем состоянии здоровья и начинают худеть, чтобы жить полноценной жизнью, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Кайрат Нуртас впервые показал своего сынаКазахстанский певец Кайрат Нуртас впервые показал своего сына общественности. Сенсационное видео было опубликовано на Instagram-странице супруги артиста Жулдыз Абдукаримовой, передает NUR.KZ.
В Минэнерго прокомментировали задержание своих сотрудниковМинистерство энергетики РК в связи с официальным сообщением Национального бюро по противодействию коррупции о задержании Директора департамента управления отходами Нурбекова и вице-министра Садибекова сообщает, что не располагает информацией о принятии каких-либо конкретных мер по проводимым оперативным мероприятиям, говорится в распространенном сегодня сообщении.
Незаконные постройки сносят в центре АлматыНакануне в Алматы снесли двухэтажное здание на проспекте Абая. Оказывается, в течение нескольких лет его эксплуатировали, не имея никаких разрешительных документов, передает телеканал «Алматы».