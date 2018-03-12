9 марта Nur.kz

Алматинка развелась после того, как похудела на 60 килограммов

Многие женщины худеют для того, чтобы сберечь отношения, стараются ради своих любимых людей. Но есть и те, кто в первую очередь задумывается об общем состоянии здоровья и начинают худеть, чтобы жить полноценной жизнью, сообщает корреспондент NUR.KZ.