События недели в фотографиях
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 11 по 17 марта 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 11 по 17 марта 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
11 марта. Турция в одностороннем порядке разорвала соглашения о побратимстве Стамбула и Роттердама. Члены городского совета осудили политику властей Нидерландов, которая привела к дипломатическому скандалу с Турцией.
11 марта. В Голландии прошли первые предвыборные дебаты между премьером страны Марком Рютте и
12 марта. Было объявлено, что Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в Киеве, представит выступавшая на открытии Паралимпиады в Сочи певица Юлия Самойлова.
12 марта. В Каталонии состоялся гастрономический праздник Кальсотада. Традиционно на фестивале люди едят зеленый
13 марта. Снежная буря «Стелла» парализовала
13 марта. Украинские радикалы замуровали бетонными блоками витрины и вход в центральное отделение «Сбербанка», требуя от Нацбанка Украины «отозвать (у него) лицензию, а Верховную Раду на законодательном уровне принять закон о запрете работы на Украине российских банков».
14 марта. Наина Ельцина отметила 85-летие. В честь юбилея вдовы первого президента России Владимир Путин наградил ее орденом Святой Великомученицы Екатерины.
14 марта. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение временно приостановить транспортное сообщение с территориями, находящимися под контролем самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
15 марта. В южной части Калифорнии наступил цветочный бум: в парке
15 марта. Изгнанные из Тибета буддийские монахи с церемониальными семенами на головах во время выступления своего духовного лидера
16 марта. Северокорейский лидер Ким Чен Ын осматривает результаты строительства на улице Рюменьон в Пхеньяне.
16 марта. Десять человек получили травмы
17 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свое обещание «расстреливать и вешать», которое было высказано на заседании Госдумы 15 марта. По его словам, это была «фигура речи», которая не имеет отношения к депутатскому корпусу.
17 марта. Герцогиня Кембриджская Кейт прикрепила трилистник полковому талисману — ирландскому волкодаву по имени Домналл, во время посещения корпуса ирландских гвардейцев в честь Дня Святого Патрика.