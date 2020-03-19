Коронавирус COVID-19: главные события 19 марта

За сутки в России зарегистрировано еще 52 случая заражения коронавирусом. Все заболевшие посещали страны, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Таким образом, общее число зараженных в России достигло 199 человек.
Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве. У пациентки был целый ряд хронических заболеваний, которые могли привести к летальному исходу.
Из московской инфекционной больницы выписали еще четырех пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Ранее из московской клинической больницы выписали первого пациента с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Москве от COVID-19 полностью излечились уже пять человек.
Российским учёным удалось секвенировать полный геном коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Образец они получили от одного из зараженных пациентов. Новая информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.
Сервис для отслеживания авиационного трафика Flightradar24 показал, как опустело небо за последний месяц. В связи с пандемией COVID-19 авиакомпании по всему миру сократили или и вовсе приостановили полеты. Мировая авиационная индустрия оказалась в тяжелом кризисе.
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает терминалы E и С. Рейсы будут переведены в D и F. Ранее Россия ограничила авиасообщение со многими странами. С 20 марта также вступит в силу ограничение на перелеты в США, Великобританию и ОАЭ.
Лаборатория Новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» показала изображения коронавируса COVID-19 под микроскопом.
На Украине в рамках карантина закрыли столичный метрополитен. Граждане пересели на наземный транспорт, но он не выдерживает пассажирского потока. В Киев образовались огромные пробки и очереди на остановках. Планируется, что метро начнет работу только 3 апреля.
Врачи и медсестры в странах с коронавирусом борются за здоровье и жизни пациентов практически круглосуточно. Все это время они не снимают специальные костюмы, маски, перчатки и очки. Экипировка оставляет отпечатки на их лицах.
Актриса Галь Гадот вместе со своими друзьями и коллегами из Голливуда спела песню Imagine Джона Леннона, чтобы приободрить людей, изолированных в своих домах
Зоопарки и аквариумы в разных странах закрыли свои двери для посетителей, но продолжают работать онлайн. Они начали делать стримы, чтобы посмотреть на обычную жизнь животных можно было не выходя из дома.