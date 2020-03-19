Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
Фоторепортажи
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
12Европейские автомагистрали сковали пробки
20:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 19 марта

В России растет число зараженных коронавирусом, Шереметьево закрывает два терминала, а российские учёные «расшифровали» полный геном SARS-CoV-2.

Коронавирус COVID-19
16:02 (мск)Число заразившихся коронавирусом в России составило 199
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось1+1
Выздоровело9+1
Инфицировано230 055+17 439
Скончалось9 358+631
Выздоровело84 557+1 350
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: РИА "Новости"

Число зараженных коронавирусом в России выросло

За сутки в России зарегистрировано еще 52 случая заражения коронавирусом. Все заболевшие посещали страны, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Таким образом, общее число зараженных в России достигло 199 человек.

Пациентка с коронавирусом умерла в больнице в Москве

Читайте также
Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головой. Четыре истории

Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве. У пациентки был целый ряд хронических заболеваний, которые могли привести к летальному исходу.

В России вылечили четырех пациентов с коронавирусом

Из московской инфекционной больницы выписали еще четырех пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Ранее из московской клинической больницы выписали первого пациента с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Москве от COVID-19 полностью излечились уже пять человек.

Российские учёные «расшифровали» полный геном коронавируса

Российским учёным удалось секвенировать полный геном коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Образец они получили от одного из зараженных пациентов. Новая информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.

Небо опустело

Сервис для отслеживания авиационного трафика Flightradar24 показал, как опустело небо за последний месяц. В связи с пандемией COVID-19 авиакомпании по всему миру сократили или и вовсе приостановили полеты. Мировая авиационная индустрия оказалась в тяжелом кризисе.

Шереметьево закрывает терминалы E и C

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает терминалы E и С. Рейсы будут переведены в D и F. Ранее Россия ограничила авиасообщение со многими странами. С 20 марта также вступит в силу ограничение на перелеты в США, Великобританию и ОАЭ.

Источник: Роспотребнадзор

Коронавирус показали под микроскопом

Лаборатория Новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» показала изображения коронавируса COVID-19 под микроскопом.

В Киеве начался транспортный коллапс (фото)

На Украине в рамках карантина закрыли столичный метрополитен. Граждане пересели на наземный транспорт, но он не выдерживает пассажирского потока. В Киев образовались огромные пробки и очереди на остановках. Планируется, что метро начнет работу только 3 апреля.

Источник: Reuters
Читайте также
«2020 год не может стать хуже»: в соцсетях начался флешмоб из мемов

Врачи показали свои лица после многочасовой борьбы с коронавирусом

Врачи и медсестры в странах с коронавирусом борются за здоровье и жизни пациентов практически круглосуточно. Все это время они не снимают специальные костюмы, маски, перчатки и очки. Экипировка оставляет отпечатки на их лицах.

Знаменитости придумали трогательную музыкальную эстафету

Актриса Галь Гадот вместе со своими друзьями и коллегами из Голливуда спела песню Imagine Джона Леннона, чтобы приободрить людей, изолированных в своих домах из-за карантина. Это одна из многих акций знаменитостей, которыми те хотят поддержать подписчиков во время пандемии.

Источник: Shedd Aquarium

Зоопарки по всему миру начали устраивать стримы с животными

Зоопарки и аквариумы в разных странах закрыли свои двери для посетителей, но продолжают работать онлайн. Они начали делать стримы, чтобы посмотреть на обычную жизнь животных можно было не выходя из дома.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
17:38 (мск)© Ньюстюб
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 20:13 MSK, 19.03
Коронавирус COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в России составило 199
Врачи назвали причину смерти женщины с коронавирусом в Москве
Российские учёные «расшифровали» полный геном коронавируса
Пациентка с коронавирусом умерла в больнице в Москве
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199
Российская нефть подешевела до 19 долларов
Пригожин потребовал завести уголовное дело на Барака Обаму
В Киеве начался транспортный коллапс (фото)
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Mail.ru поможет перевести учащихся на дистанционное обучение
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
«Иные» подорожают и опоздают из-за коронавируса Пандемия и нестабильный рубль приводят к проблемам у производителей
Горячие темы на Авто
А что будет при $=100 рублей?? 304
Силу воли можно как-то воспитать? 189
Нужно ли чем-то запасаться все-таки или нет? 171
Изолировать всех . По землянкам . 168
Кино
Высоцкая объяснила, почему «не моет» руки в эфире «Едим дома» Вопрос, волнующий зрителей уже 17 лет, обострился на фоне пандемии коронавируса
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Скандал с Кудрявцевой достиг пика: ведущая увольняется с телеканала
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Дети
Врач назвал лучший способ профилактики коронавируса На главные вопросы родителей отвечает кандидат медицинских наук, педиатр и мама
Леди
Обуваемся стильно: 5 пар, которые идеально дополнят пальто Весна – отличный повод для того, чтобы составить сложные образы
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь