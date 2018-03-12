Шишов в суде ответил на вопросы своего заказчикаОснователь обанкротившегося НПО «Мостовик» Олег Шишов по видеосвязи дал показания в качестве свидетеля в рамках заседания владивостокского суда над экс-руководителем Дирекции управделами президента на Дальнем Востоке Андреем Поплавским о многомиллиардных хищениях при строительстве Приморского океанариума, сообщает primamedia.ru.
Бурков встретится с Путиным в КраснодареВременно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков возглавит делегацию региона на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, который открывается 12 марта в Краснодаре.
Омичей ждет морозная неделя без осадковДо середины следующей недели в Омске температура воздуха не поднимется выше — 10 градусов. 11 и 12 марта в региональной столице ожидается ясная солнечная погода без осадков. Ночью в Омске будет холодать до — 22. Во вторник 13 марта ожидает переменная облачность.
10 мартаСуперОмск
Стало известно, когда омичи полетят в СочиС 7 июня начнутся прямые пассажирские авиаперевозки из Омска в Сочи. Для омичей стоимость билета в одну сторону составит от 8,1 до 14,4 тыс. рублей. Аналогичные цены действуют в обратном направлении.
Лучшие зверовумен Омской областиВ Международный женский день «СуперОмск» решил поведать о представительницах прекрасной половины Большереченского зоопарка. Хоть они звериные женщины, но у каждой есть свой характер, причем не всегда легкий для их супругов.