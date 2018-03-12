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Новости от СуперОмск

15:48 (мск)СуперОмск
В мэрии назвали слухи об отставке Шалака неправильно понятой шуткойСразу после пресс-конференции директора департамента культуры Омска Владимира Шалака анонимные инсайдеры начали выдавать слухи о том, что чиновник ушел в отставку.
15:46 (мск)СуперОмск
Омичам пригрозили штрафом за незаконные перепланировкиВ администрации Кировского округа отчитались о числе обращений омичей по вопросам перепланировок квартир.
14:21 (мск)СуперОмск
Руководитель омского планетария вступился за арестованного коллегуВладимир Крупко призвал освободить арестованного главу новосибирского планетария Сергея Масликова.
14:10 (мск)СуперОмск
Шишов в суде ответил на вопросы своего заказчикаОснователь обанкротившегося НПО «Мостовик» Олег Шишов по видеосвязи дал показания в качестве свидетеля в рамках заседания владивостокского суда над экс-руководителем Дирекции управделами президента на Дальнем Востоке Андреем Поплавским о многомиллиардных хищениях при строительстве Приморского океанариума, сообщает primamedia.ru.
13:24 (мск)СуперОмск
Омский водопровод изношен на 80% — мэрия ОмскаВ понедельник, 12 марта на комитете по экономическому развитию и муниципальной собственности в Горсовете Омска депутаты обсудили инвестпрограмму «ОмскВодоканала».
12:56 (мск)СуперОмск
Под Омском молодой водитель внедорожника сбил насмерть экс-директора Калачинского мехзаводаВ минувшее воскресенье в Калачинске произошло ДТП со смертельным исходом.
11:34 (мск)СуперОмск
В Омской области запрещено охотиться на всех зверей, кроме ондатрС приходом весны в регионе завершился зимний охотничий сезон, а у животных начался период покоя, сообщает в понедельник, 12 марта, пресс-служба Минприроды Омской области.
11:12 (мск)СуперОмск
Глава омского депкульта Шалак высказался о своей отставкеВ понедельник, 12 марта, на пресс-конференции директор департамента культуры Омска Владимир Шалак высказался о своей отставке. Он не боится своего ухода.
09:52 (мск)СуперОмск
Фадина нашла место для аллеи памяти омских чернобыльцевВ ответе депутатам Омского городского Совета мэр Омска Оксана Фадина предложила разместить аллею памяти чернобыльцев в парке Победы, у памятника ликвидаторам чернобыльской аварии «Чернобыльский ангел».
08:27 (мск)СуперОмск
Бурков встретится с Путиным в КраснодареВременно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков возглавит делегацию региона на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, который открывается 12 марта в Краснодаре.
08:15 (мск)СуперОмск
Школьники были вынуждены ждать транспорт под дождем и снегомПрокуратура разобралась в нарушениях исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и благоустройства.
08:14 (мск)СуперОмск
В Казахстане перекрыли дорогу на ОмскИз-за обострения паводковой ситуации в Казахстане перекрыли трассу Омск — Майкапчагай.
07:53 (мск)СуперОмск
Названы страны, где омичи проводили длинные мартовские выходныеВ этом году на Международный женский день 8 марта выпало целых 4 выходных.
07:49 (мск)СуперОмск
Мэрия Омска ищет два первых зама в департаментыВ администрации Омска объявили о наборе на вакансии восьми новых сотрудников.
11 мартаСуперОмск
Стало известно о состоянии детей, пострадавших от взрыва газа в ОмскеО состоянии детей из семьи Бакаевых, получивших сильные ожоги при взрыве газа на 5-й Кордной в Омске, рассказала родственница.
11 мартаСуперОмск
Сразу два ДТП в Омске закончились опрокидыванием машинВ ночь на 11 марта в Омске произошли два ДТП с последующим опрокидыванием автомобилей.
10 мартаСуперОмск
Омичей ждет морозная неделя без осадковДо середины следующей недели в Омске температура воздуха не поднимется выше — 10 градусов. 11 и 12 марта в региональной столице ожидается ясная солнечная погода без осадков. Ночью в Омске будет холодать до — 22. Во вторник 13 марта ожидает переменная облачность.
10 мартаСуперОмск
Стало известно, когда омичи полетят в СочиС 7 июня начнутся прямые пассажирские авиаперевозки из Омска в Сочи. Для омичей стоимость билета в одну сторону составит от 8,1 до 14,4 тыс. рублей. Аналогичные цены действуют в обратном направлении.
8 мартаСуперОмск
На 8 марта омичам обещают пониженный уровень загрязнения воздухаНа сайте «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» опубликован прогноз загрязнения атмосферного воздуха на 8, 9 и 10 марта.
8 мартаСуперОмск
Лучшие зверовумен Омской областиВ Международный женский день «СуперОмск» решил поведать о представительницах прекрасной половины Большереченского зоопарка. Хоть они звериные женщины, но у каждой есть свой характер, причем не всегда легкий для их супругов.
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