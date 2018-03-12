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Шишов в суде ответил на вопросы своего заказчика

Основатель обанкротившегося НПО «Мостовик» Олег Шишов по видеосвязи дал показания в качестве свидетеля в рамках заседания владивостокского суда над экс-руководителем Дирекции управделами президента на Дальнем Востоке Андреем Поплавским о многомиллиардных хищениях при строительстве Приморского океанариума, сообщает primamedia.ru.