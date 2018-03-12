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Новости от KaliningradToday

13:23 (мск)KaliningradToday
В Калининградской области прокурор требует наладить утилизацию ртутьсодержащих отходовKaliningradToday. В Калининградской области прокурор Нестеровского района установил, что ООО «Коммунальное хозяйство», осуществляющее управление многоквартирными домами в городе Нестерове, в нарушение действующего законодательства не организовало места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и передачу их в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности.
26 февраляKaliningradToday
Алиханов подписал закон о дополнительном материнском капиталеВ Калининграде 26 февраля 2018 года губернатор Антон Алиханов подписал закон о дополнительном материнском капитале: уже в марте этого года новую меру поддержки смогут получать многодетные семьи, в которых третьи и последующие дети 2017−2018 года рождения.
20 февраляKaliningradToday
В школе в Калининграде несколько классов переводят на электронные учебникиKaliningradToday. В Калининградской области внедряется «цифровая школа». Для пилотного проекта выбраны ученики 7 и 10 физико-математических классов гимназии № 22 Калининграда.
20 февраляKaliningradToday
В Калининградской области за неделю выявили 10 случаев заражения подкарантинной продукцииС 12 по 18 февраля 2018 года через фитосанитарные контрольные посты на территорию Калининградской области поступило 758 транспортных средств из 32 стран мира, а также из регионов Российской Федерации.
12 февраляKaliningradToday
Цены на жилье в Калининграде выросли за год на 0,9%В Калининградской области в IV квартале 2017 года средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья составила 51932 рубля, на вторичном — 50110 рублей.
6 февраляKaliningradToday
В Калининграде будут штрафовать за подпольную торговлю билетами на матчи ЧМ-2018В Калининграде, как и в других городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу в этом году, вводится административная ответственность за нелегальную торговлю билетами на спортивные состязания.
30 январяKaliningradToday
Босс в городе: Антон Алиханов рассказал новому полпреду президента о социально-экономической ситуации в Калининградской областиВ Калининграде 30 января состоялась встреча губернатора Антона Алиханова и полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова — говорили о социально-экономической ситуации в Калининградской области.
24 январяKaliningradToday
Выявлены нарушения безопасности при перевозке школьников в Калининградской областиВ Калининградской области прокуратурой Нестеровского района совместно с сотрудниками полиции проведена проверка исполнения требований безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок учащихся в образовательных учреждениях района.
23 январяKaliningradToday
Не район, а сказка: Антону Алиханову показали планы развития одного из районов КалининградаВ Калининграде 23 января губернатор Антон Алиханов отправился оценить ход строительства и ремонт объектов дорожной инфраструктуры.
18 январяKaliningradToday
Правительство Калининградской области готово к сотрудничеству с РосгвардиейKaliningradToday. В Калининграде 18 января состоялась рабочая встреча губернатора Калининградской области Антона Алиханова и заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Сергея Милейко.
30 декабря 2017KaliningradToday
Полицейские устроили новогодний рейд по рынку КалининградаВ Калининграде полицейские устроили рейд на Центральном продовольственном рынке — искали нелегальных торговцев елками.
14 декабря 2017KaliningradToday
Бензин в Калининграде подбирается к отметке в 42 рубля за литрВ Калининграде средняя цена литра бензина достигла отметки в 40 рублей и 55 копеек, повысившись за пару недель почти на 10 копеек.
28 ноября 2017KaliningradToday
Цены на бензин в Калининграде рвутся ввысьВ Калининграде в октябре 2017 года средняя цена литра бензина составила 40 рублей и 25 копеек.
27 ноября 2017KaliningradToday
Молодежь представила лучшие бизнес-идеиВ Калининграде состоялся финал регионального конкурса бизнес-проектов «Начни свое дело». Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
23 ноября 2017KaliningradToday
В Калининграде военный музей передают в частные рукиВ Калининграде новый собственник здания мемориального комплекса командного пункта «КП 43-й армии» определится 20 декабря. Об этом в ходе рабочего выезда к мемориальному комплексу рассказал заместитель председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман.
21 ноября 2017KaliningradToday
80% доходов жители Калининграда тратят на покупку товаров и услугВ Калининградской области в августе 2017 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 25151,5 рубля, что на 2,4% меньше, чем в июле текущего года, и на 2,3% меньше, чем в августе 2016 года.
14 ноября 2017KaliningradToday
Алиханов анонсировал запуск движения по Высокому и Деревянному мостам в КалининградеВ Калининграде 14 ноября губернатор Антон Алиханов отправился на Октябрьский остров, чтобы заявить о завершении подготовительных работ по запуску автомобильного движения по транспортным объектам, обеспечивающим сообщение острова с центром города.
2 ноября 2017KaliningradToday
В Калининградской области дорожают хлеб и овощиВ Калининграде и области в сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,7%.
25 октября 2017KaliningradToday
Безработица в Калининградской области превысила среднероссийскуюВ Калининградской области в III квартале 2017 года численность рабочей силы составила 516,6 тысячи человек или 69,1% от общей численности населения.
17 октября 2017KaliningradToday
В Калининградской области задержана 21 тонна судака из Московской областиВ Калининградской области в МАПП «Советск» Россельхознадзором выявлено нарушение ветеринарных требований при ввозе из Московской области 21 тонны свежемороженого судака.
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