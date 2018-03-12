21 ноября 2017 KaliningradToday

80% доходов жители Калининграда тратят на покупку товаров и услуг

В Калининградской области в августе 2017 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 25151,5 рубля, что на 2,4% меньше, чем в июле текущего года, и на 2,3% меньше, чем в августе 2016 года.