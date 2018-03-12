13:23 (мск)KaliningradTodayВ Калининградской области прокурор требует наладить утилизацию ртутьсодержащих отходовKaliningradToday. В Калининградской области прокурор Нестеровского района установил, что ООО «Коммунальное хозяйство», осуществляющее управление многоквартирными домами в городе Нестерове, в нарушение действующего законодательства не организовало места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и передачу их в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности.
26 февраляKaliningradTodayАлиханов подписал закон о дополнительном материнском капиталеВ Калининграде 26 февраля 2018 года губернатор Антон Алиханов подписал закон о дополнительном материнском капитале: уже в марте этого года новую меру поддержки смогут получать многодетные семьи, в которых третьи и последующие дети 2017−2018 года рождения.
27 ноября 2017KaliningradTodayМолодежь представила лучшие бизнес-идеиВ Калининграде состоялся финал регионального конкурса бизнес-проектов «Начни свое дело». Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
23 ноября 2017KaliningradTodayВ Калининграде военный музей передают в частные рукиВ Калининграде новый собственник здания мемориального комплекса командного пункта «КП 43-й армии» определится 20 декабря. Об этом в ходе рабочего выезда к мемориальному комплексу рассказал заместитель председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман.