Новая трамвайная линия в Уфе, встреча с Лавровым и будущим Башкирии. Главное

«Вы — лучшая молодежь страны»
18 ноября в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова Глава Башкирии встретился со студентами-активистами республиканских вузов. На площадке парка представители студсоветов и профсоюзных организаций на слёте «Я создаю будущее» обменивались практиками организации общественной работы.
«На таких встречах мы рассказываем о наших планах, приоритетах молодёжной политики. Вы — будущее нашей республики», — обратился к студентам Радий Хабиров. Он отметил, что в последние годы республиканские вузы получили дополнительный импульс к развитию. Созданы Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, Уфимский университет науки и технологий, объединивший БашГУ и УГАТУ. В результате университеты начали попадать в федеральные программы с хорошим финансированием. В декабре заработает первая очередь межвузовского студенческого кампуса. «Республика находится на подъёме. У нас неплохо развивается экономика, реализуются интересные проекты», — сказал Глава.
Отвечая на вопросы студентов, Радий Хабиров сообщил, что за последние пять лет число бюджетных мест в вузах республики выросло почти на 40%. Он также обещал продумать возможность создания программы студенческого туризма по аналогии с «Башкирским долголетием» и «Школьным туризмом». Студентов Радий Хабиров призвал «учиться на “хорошо” и “отлично”, это даёт серьезные конкурентные преимущества при поступлении на работу». «90% людей, которые работают в администрации Главы и Правительстве республики, трудились вместе с прежними руководителями региона», — рассказал он о формировании своей управленческой команды, отметив, что «у руководителей различного уровня должна быть определённая автономия в принятии решений».
В завершение встречи Глава республики поблагодарил студентов за предметный диалог. «Мы смотрим на вас с уважением и надеждой. Вы замечательная молодёжь, лучшая в стране», — подчеркнул Хабиров. Он также отметил, что многие сверстники студентов сегодня на передовой защищают нашу Родину. «Мы убедились, что вы — носители самых лучших качеств героического российского народа» и «однажды флаг вам передадим, долго держать его не будем. Поэтому дерзайте», заключил Глава.
Также на территории парка Радий Хабиров побывал в новом здании заработавшей здесь столовой на 250 мест. При этом есть возможность его переоборудования под лекционный зал и кинотеатр на 500 человек, выяснил Башинформ.
За девять месяцев этого года турпоток в Башкирию на 30 процентов превысил прошлогодний уровень и достиг 1,8 млн человек. Платные услуги в сфере туризма населению оказаны на 11,9 млрд рублей. Рост показателей составил 19%. Об этом говорилось на выездном заседании реготделения Русского географического общества, которое 18 ноября также в парке «Патриот» провёл Радий Хабиров. Участники заседания подвели предварительные итоги работы отделения в 2023 году, а также обсудили актуальные вопросы развития научно-исследовательской и просветительской деятельности на территории республики.
По словам главы минтуризма Рустема Афзалова, особое внимание в регионе уделяют развитию социальных туров в рамках проектов «Башкирское долголетие» и «Школьный туризм». При этом в качестве перспективных направлений рассматривают и студенческие турпоездки. Правительству Башкортостана Радий Хабиров поручил проработать параметры такого проекта и источники его финансирования.
В геопарке «Торатау», который претендует на включение в глобальную сеть ЮНЕСКО, подготовили концепцию благоустройства площадок близ водопада Кук-Караук и пещеры Салавата в Ишимбайском районе, а также ремонта подъездных дорог, рассказал руководитель геопарка Артур Идельбаев. А в геопарке «Янган-Тау» создается историко-мемориальный комплекс «Земля Салавата», строительно-монтажные работы выполнены на 70 процентов. В границах комплекса предусмотрены дорожки, смотровые площадки, беседки, амфитеатр для зрителей, тематические зоны.
На заседании Радий Хабиров поблагодарил активистов реготделения РГО и вручил госнаграды за вклад в популяризацию и продвижение туристической отрасли республики.
На прошлой неделе в Москве прошел XVII Международный форум «Транспорт России». В его работе приняла участие делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым. На выставке форума республика представила крупнейшие инфраструктурные проекты в регионе. Одним из первых стенд Башкирии посетил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. С ним Радий Хабиров обсудил завершение строительства Восточного выезда из Уфы, реконструкцию трассы Р-240 на участке от Стерлитамака до Зиргана, а также вопросы строительства трассы М-12. Так, по Восточному выезду закрыли главный вопрос — завершение финансирования. По словам Хабирова, для завершения объекта необходимо 2,5 млрд рублей. «Все решения приняты, и в декабре поступят необходимые средства для того, чтобы Восточный выезд мы сдали в январе-феврале 2024 года», — сообщил Глава.
После встречи с руководителем Росавтодора Романом Новиковым стало известно, что уже весной следующего года начнут расширять трассу Р-240 до четырех полос на участке от Стерлитамака до Зиргана. Положительный эффект от этого почувствуют более 500 тысяч местных жителей, сейчас этот участок очень загруженный и аварийный. Также в республике проходит большой участок строящейся федеральной трассы М-12. «Мы обсудили вопросы строительства и дальнейшего содержания этого участка», — рассказал 16 ноября Глава Башкирии.
Вопросы по весовому контролю, борьбе с нелегальными пассажирскими перевозками обсуждались на встрече с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным. «Башкортостан — один из передовых регионов по весогабаритному контролю, у республики самое большое количество автоматических пунктов и комплексов», — отметил Басаргин. Он также сообщил, что и. о. руководителя Западно-Уральского межрегионального управления Ространснадзора назначен Тимур Мухаметьянов, ранее возглавлявший Госкомитет РБ по транспорту.
На форуме Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве с «Группой Мовиста» по реализации проекта модернизации трамвайной системы Уфы. «Мы приняли решение модернизировать южную часть трамвайных линий Уфы. Это район улиц Революционной и Аксакова», — рассказал Радий Хабиров. На первом этапе планируется реконструировать 37,4 км трамвайных путей и построить новую 1,8 км трамвайную линию по улице Ленина для соединения улицы Революционной с бульваром Ибрагимова.
Вопросы развития внешнеэкономических связей Башкирии 15 ноября обсуждались на встрече Главы Башкортостана Радия Хабирова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава МИД России подчеркнул, что республика вносит значимый вклад в укрепление взаимодействия страны с дружественными зарубежными государствами.
«Ценим, что вы создаёте прекрасные возможности для проведения международных мероприятий. Предвкушаем хорошую организацию в будущем году очередного Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием руководителей двух стран, — сказал Лавров. — Хочу отметить и ваше активное участие в деятельности ЮНЕСКО, которое помогает нам».
В ходе встречи Сергей Лавров вручил Радию Хабирову нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество».
Руководитель региона поблагодарил главу МИД России за высокую оценку и отметил, что укрепление внешнеэкономических связей — один из приоритетов развития республики. У Башкирии много совместных проектов с белорусскими, турецкими, казахстанскими, иранскими партнёрами. Активно развивается сотрудничество с Китаем, сообщил Хабиров. По его словам, «несмотря на сложные отношения с западными странами, мы продолжаем взаимодействовать с ЮНЕСКО, к нам приезжают эксперты».
«Наш геопарк “Торатау” претендует на включение в Глобальную сеть геопарков. Делаем все для того, чтобы объектами всемирного наследия признали башкирские шиханы, наскальную живопись пещеры Шульган-Таш, комплекс Воскресенского медеплавильного завода в Мелеузовском районе», — написал Радий Хабиров в соцсетях.
Кто может стать главным партнером
Самым главным внешнеэкономическим партнером для Башкирии может и должен стать Китай. Об этом 13 ноября заявил на совещании правительства Радий Хабиров. По его словам, для совместного сотрудничества у нас безграничные возможности.
Ранее состоялся визит в Китай большой делегации Башкирии. В ее составе были сотрудники крупных компаний региона, представители малого и среднего бизнеса. Визит оказался успешным. «Наш бизнес заключил 10 соглашений на сумму 8,4 млрд рублей. Контракты еще на сумму 1,5 млрд рублей будут подписаны в ближайшее время», — рассказал об итогах поездки глава минторга Башкирии Алексей Гусев.
По словам премьера Андрея Назарова, несмотря на то, что республика имеет прочные экономические отношения со 112 странами мира, на долю КНР сейчас приходится почти 25% внешнеторгового оборота. «Это обязывает нас эти отношения сохранять, а также искать новые ниши», — считает он.
СВО: вручили медали Шаймуратова, певец и санитар, как воюют наши бойцы
На этом же совещании правительства 13 ноября Глава Башкортостана вручил медали генерала Шаймуратова участникам СВО, прибывшим в отпуск. Военнослужащие удостоены этой награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. «Возвращайтесь домой живыми и невредимыми», — сказал бойцам Радий Хабиров.
Прибывший с передовой в отпуск заслуженный артист РБ, певец и музыкант, а ныне санитар медвзвода башбатальона в составе мотострелкового полка «Башкортостан» Радик Динахметов рассказал «Башинформу» о первых днях своей службы на СВО.
«С прибытием на фронт после боевого слаживания мы поняли, что всё серьёзно. Перед нами поставили боевые задачи, приказы не обсуждаются, в рядах царит железная дисциплина», — поделился он и отметил, что не жалеет о своём решении подписать контракт с минобороны. На СВО Радик вывозит с передовой раненых бойцов. «Дух у ребят крепкий, я был поражён тому, насколько они сильны», — рассказывает он. Добровольца с почестями встретили в Башкирской филармонии, где он работал в духовом оркестре.
Жители республики, желающие подписать контракт с минобороны, могут обращаться по номеру 177, в Ситцентр 122 или (347) 218−19−19, офис МФЦ.
17 ноября на передовую после отпуска отправились новые группы бойцов. Военнослужащих торжественно проводили в зону СВО на площади «Уфа-Арены». «Обстановка на передовой нормальная. Поддержка из дома чувствуется, большое спасибо всем за помощь. Возвращаюсь со спокойными чувствами», — рассказал боец с позывным «Бек», служащий в мотопехотных войсках на Херсонском направлении. «Там же мои пацаны, куда они без меня?» — добавил он. От имени Главы Башкирии и всей республики бойцов напутствовал вице-премьер Ирек Сагитов. Он пожелал воинам скорейшего возвращения домой с победой и благодарил за службу.
Тем временем на передовой отличился участник СВО из Башкирии Генрих Садиков. Как узнал Башинформ, военнослужащий мотострелкового полка «Башкортостан» ликвидировал наблюдательный пункт ВСУ. В другом бою оператор противотанковой управляемой ракеты под плотным обстрелом противника сумел поразить вражеский блиндаж связи.
Даже демобилизовавшись после тяжелого ранения, наши воины продолжают помогать сослуживцам. Так, ветеран СВО из Уфы командир отряда спецназа «Толпар» с позывным «Антиквар» производит FPV-дроны. Скоро это спецоборудование поступит на передовую, по его словам, инженеры применили ряд новинок, которые неприятно удивят противника.
По данным Башинформа, в Башкирии статус ветеранов присвоят военнослужащим и за участие в боях в ЛНР и ДНР с 2014 года. Такой закон примут депутаты Госсобрания. Помощь ветеранам СВО и их семьям в республике продолжает оказывать фонд «Защитники Отечества». За пять месяцев его работы в Башкирии поступило более девяти тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей, сообщила в «Башинформе» руководитель филиала фонда в РБ Гульнур Кульсарина. По новому закону, страховые выплаты за погибших бойцов СВО смогут получать также бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, а также другие воспитатели погибших военнослужащих. Всего в республике действует 38 мер поддержки участников СВО и их семей. Подробнее об этом — здесь.
Школа креативных индустрий
17 ноября в Уфе на базе Уфимского училища искусств открылась первая в столице школа креативных индустрий. В церемонии принял участие Радий Хабиров. Старт работе школы он дал символическим добавлением завершающего элемента пирамиды в форме сердца. «Креативные индустрии — это попытка соединить технологии и искусство. Это сложная задача, но именно вам, молодым, по силам её решить», — отметил Глава Башкирии.
Образовательные программы школы включают звукорежиссуру, анимацию и дизайн, фото- и видеопроизводство, создание современной музыки. На площади 1326 кв. метров здесь разместились креативные пространства, где ребята будут получать азы выбранных ими творческих профессий. Закуплено необходимое профессиональное оборудование. Само помещение подобрано с учетом транспортной логистики. Рядом расположены 10 школ и 20 детсадов. Созданы все условия для маломобильных детей. Первая такая школа в 2022 году была открыта в Стерлитамаке на базе республиканского колледжа культуры и искусства. На создание уфимской школы потрачено 88,2 млн рублей из бюджета РФ и РБ.
«Сейчас молодежь очень творческая, разносторонняя и такие места, где они пообщаться могут, научиться новым профессиям, конечно, нужны. Детям это интересно», — сказал Радий Хабиров и отметил, что если школа «полетит», то будем еще создавать".
А для того, чтобы дети безопасно и комфортно добирались до школ, могли ездить на турниры и олимпиады, в республике обновляется школьный автопарк. Так, 14 ноября школы республики по федеральной программе получили 39 современных и оборудованных автобусов. «Еще 10 таких автобусов получим до конца года», — сообщил Радий Хабиров. Всего с 2019 года школы Башкирии получили более 630 автобусов.
В этот же день, 17 ноября, на Советской площади Уфы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД России, и награждение участковых уполномоченных, внесших значительный вклад в укрепление правопорядка в республике. Перед церемонией Радий Хабиров и почётные гости возложили цветы к памятнику легендарному комдиву Минигали Шаймуратову.
«Для каждого жителя республики именно вы — самые главные защитники в погонах, помощники в любой жизненной ситуации. Очень многое зависит от вас», — обратился к участковым уполномоченным Радий Хабиров, отметив, что «там, где участковый достойно несёт службу, всегда порядок и покой».
По данным «Башинформа», в Башкортостане 1208 участковых уполномоченных, ежегодно они раскрывают каждое четвертое преступление, рассматривают около 500 тысяч обращений граждан.
Руководитель региона поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником, вручил госнаграды, а также дипломы и денежные сертификаты победителям конкурсов профмастерства. Так, за образцовое выполнение служебных обязанностей, успехи в оперативно-служебной деятельности Глава наградил медалью генерала Шаймуратова начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по РБ полковника полиции Динара Мухаметдинова. Из рук руководителя региона дипломы конкурса профмастерства и денежные сертификаты за первые три места получили лучшие из лучших. Среди них майор полиции Олеся Чирко, майор полиции Гульфия Сафина и другие. Особую благодарность Глава выразил ветеранам службы участковых уполномоченных. «Именно вы помогаете сохранить лучшие традиции службы и передаете бесценный опыт молодым сотрудникам», — отметил он.
19 ноября на федеральном телеканале в программе «Сделано в России. Здоровый подход» рассказали о фабрике ZASPORT по пошиву спортивной одежды, которая в мае этого года заработала на территории ОЭЗ «Алга» в Ишимбайском районе Башкирии. В апреле в Уфе был открыт фирменный магазин розничной сети ZASPORT, сообщал «Башинформ». На телеканале «Россия 24» передали, что производство компании будут расширять с прицелом на экспорт, в планах — нанять к работающим здесь 300 сотрудникам еще столько же. Глава Башкирии рассказал в эфире о господдержке в части наращивания штата работников.
«Что мы делаем. Первое. По линии федеральной программы занятости мы совместно с министерством соцзащиты населения РФ занимаемся подготовкой и переподготовкой кадров. Второе. Кадры воспитываются в профессиональных бывших училищах, сейчас колледжах. Мы увеличим количество людей на первый курс», — сказал Радий Хабиров. Он также заявил, что в Башкирии сейчас возводят дворцы спорта, борьбы, фехтования, гребного слалома. А фабрика в ОЭЗ «Алга» — это готовые коммуникации, налоговые и таможенные льготы, тем более что компания имеет планы на экспорт.
На фабрике разрабатывают и шьют повседневную одежду, для активной жизни и спецодежду, в частности, для профессиональных спортсменов. Компания уже экипирует олимпийскую сборную России. В разработке и тестировании экипировки участвуют спортсмены. По словам основателя бренда ZASPORT Анастасии Задориной, в будущем компания сможет в год выпускать порядка 300 тонн готовой продукции.
Также на российском телеканале рассказали об уфимском предприятии, которое уже 30 лет производит уникальные аппараты для реабилитации. «Изделие, которое не имеет аналогов во всем мире, это аппарат для разработки гибкости грудного отдела позвоночника, поясничного и шейного отделов», — рассказал в программе директор компании НВП «Орбита» Марсель Гениятуллин. «Ранее наши объемы составляли 100 единиц аппаратов в год. На сегодняшний день мы уже увеличили количество до 1200 единиц в год», — сообщил он.
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