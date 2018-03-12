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Стальной занавесК чему могут привести новые американские пошлины.
12:48 (мск)Известия
Царское это делоЧем занялись сильные мира сего после ухода с руководящих постов.
11 мартаИзвестия
Объем убранного снега в Москве в разы превысил показатели предыдущих зимОбъем убранного снега за нынешнюю зиму в Москве в несколько раз превысил показатели зимних сезонов прошедших лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
11 мартаИзвестия
Маск показал новые видеокадры запуска спорткара Tesla Roadster в космосИзобретатель, инженер, миллиардер Илон Маск опубликовал новые кадры запуска ракеты-носителя Falcon Heavy в космос и подготовку к полету спорткара Tesla Roadster.
11 мартаИзвестия
Китай не хочет развязывать торговую войну с СШАКитай не желает начинать торговую войну с США, но в случае ее возникновения Пекин в состоянии защитить свои интересы. Об этом в воскресенье, 11 марта, заявил глава министерства коммерции КНР Чжун Шань.
11 мартаИзвестия
Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в РоссииБританские власти обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу 2018 года в России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в спецслужбах.
10 мартаИзвестия
Украинский посол рассказал о письме Порошенко к генсеку НАТОПрезидент Украины Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с просьбой предоставить стране План действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Об этом рассказал посол Украины в НАТО Вадим Пристайко.
10 мартаИзвестия
Ученых удивила скорость распространения лжи в соцсетяхУченые Массачусетского технологического института в США обнаружили что ложные сообщения в социальных сетях распространяется в шесть раз быстрее правды. Информацию об этом распространило агентство Reuters.
10 мартаИзвестия
Появилось видео последствий «захвата» Земли роботамиАвторы YouTube-канала NIXOLAS пофантазировали над тем, как будет выглядеть наша планета, если на ней останутся только роботы Boston Dynamics.
10 мартаИзвестия
Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведеПрезидент России Владимир Путин заявил, что видел свои фотографии верхом на медведе, которые распространили пользователи Сети.
9 мартаИзвестия
Шведская принцесса Мадлен родила третьего ребенкаТретьего ребенка родила в пятницу, 9 марта, шведская принцесса Мадлен. Новорожденная дочка стала третьим ребенком в семье младшей дочери шведского короля Карла XVI Густава и его супруги королевы Сильвии.
9 мартаИзвестия
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 9 мартаВ пятницу, 9 марта, в Москве ожидается от минус пяти до минус трех градусов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Гидрометцентр.
9 мартаИзвестия
Большинство школьников предпочитают чипсы90% детей после уроков покупают себе калорийные закуски и сладости.
9 мартаИзвестия
Публично снявшую хиджаб женщину в Иране приговорили к двум годам тюрьмыСуд в Тегеране приговорил женщину, которая сняла хиджаб на одной из улиц иранской столицы, к двум годам лишения свободы.
8 мартаИзвестия
Яндекс объявил о закрытии своего фотохостингаФотохостинг «Яндекс. Фотки», запущенный в 2007 году, закрывается из-за низкой посещаемости.
8 мартаИзвестия
Земная красотаЧто известно о Дарье Картышовой, которая будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля».
7 мартаИзвестия
Трамп пригрозил Евросоюзу введением таможенных пошлинСША введут таможенные пошлины в отношении товаров из Евросоюза, в случае если ЕС не устранит барьеры на пути американской продукции. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
6 мартаИзвестия
«Мону Лизу» да Винчи могут выставить в Пушкинском музееРуководство ГМИИ им. А. С. Пушкина обратится к представителям парижского Лувра с просьбой разрешить экспозиции картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») в Москве. Об этом заявила директор музея Марина Лошак.
6 мартаИзвестия
Московским школьникам сократили каникулыДетям, учащимся по модульной системе, на осенний и весенний отдых оставили по три учебных дня.
6 мартаИзвестия
По паспорту в киноКассиры и контролеры-билетеры смогут требовать документы у зрителей, желающих попасть на фильм или спектакль «18+».
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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