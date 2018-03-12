Китай не хочет развязывать торговую войну с СШАКитай не желает начинать торговую войну с США, но в случае ее возникновения Пекин в состоянии защитить свои интересы. Об этом в воскресенье, 11 марта, заявил глава министерства коммерции КНР Чжун Шань.
Шведская принцесса Мадлен родила третьего ребенкаТретьего ребенка родила в пятницу, 9 марта, шведская принцесса Мадлен. Новорожденная дочка стала третьим ребенком в семье младшей дочери шведского короля Карла XVI Густава и его супруги королевы Сильвии.