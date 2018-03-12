11 марта Известия

Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России

Британские власти обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу 2018 года в России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в спецслужбах.