События недели в фотографиях
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 18 по 24 марта 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 18 по 24 марта 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
18 марта. Неизвестный напал на военный патруль в аэропорту Орли на севере Парижа. В результате инцидента пострадал один полицейский, преступник был застрелен. Нападение расследуется как теракт.
18 марта. Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Париж. Это был первый официальный визит пары в столицу Франции.
19 марта. Тропические ливни, которые продолжаются в Перу уже несколько месяцев, привели к оползням и наводнениям.
19 марта. В Мосуле иракская авиация ликвидировала шестерых главарей террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). Среди уничтоженных главарей был гражданин России Абдул Карим
20 марта. Неизвестные забросали оппозиционного политика Алексея Навального шариками с зеленкой перед открытием избирательного штаба в городе Барнаул Алтайского края.
20 марта. Завершена первая за 200 лет реставрация часовни (Кувуклии) над местом погребения Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
21 марта. Во многих странах мира на этой неделе распустились сакуры. В цветении вишневых деревьев, которое продолжается не более десяти дней, жители Японии и Китая видят глубокий философский смысл, указывающий на быстротечность и красоту жизни.
21 марта. Крупнейшая в
22 марта. В центре Лондона произошла серия атак: примерно в одно и то же время автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту и была открыта стрельба возле здания британского парламента. Ответственность за теракт взяла на себя группировка группировка «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).
22 марта. По меньшей мере семь человек пострадали в результате схода с рельсов вагона поезда, следовавшего из итальянского Милана в швейцарский Базель.
23 марта. В центре Киева был убит бывший депутат Государственной Думы Денис Вороненков, который сбежал на Украину от уголовного преследования в России.
23 марта. Взрыв, за которым последовал пожар и цепная детонация боеприпасов, произошел на военном складе вблизи города Балаклея в Харьковской области. В результате ЧП погибла женщина, кроме того, разлетающиеся снаряды разрушили 12 строений.
24 марта. Один из лидеров рейтинга кандидатов на пост президента Франции Марин Ле Пен прибыла в Москву по приглашению комитета Госдумы по международным делам. В ходе своего визита политик призвала Россию и Францию к объединению ради спасения мира, а также заявила, что намерена отстаивать идею отмены санкционных «черных списков» ЕС.
24 марта. Созданная в Германии система Synlight, которая может светить как 10 тысяч солнц, прошла первые испытания. Ученые надеются, что в будущем ее можно будет использовать для производства экологически чистого топлива.