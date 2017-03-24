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События недели в фотографиях

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 18 по 24 марта 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

18 марта. Неизвестный напал на военный патруль в аэропорту Орли на севере Парижа. В результате инцидента пострадал один полицейский, преступник был застрелен. Нападение расследуется как теракт.

Источник: AP 2017

18 марта. Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Париж. Это был первый официальный визит пары в столицу Франции.

Источник: AP 2017

19 марта. Тропические ливни, которые продолжаются в Перу уже несколько месяцев, привели к оползням и наводнениям.

Источник: AP 2017

19 марта. В Мосуле иракская авиация ликвидировала шестерых главарей террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). Среди уничтоженных главарей был гражданин России Абдул Карим ар-Русий по прозвищу Абу Самир, руководивший «Батальоном Тарика ибн Зияда».

Источник: Reuters

20 марта. Неизвестные забросали оппозиционного политика Алексея Навального шариками с зеленкой перед открытием избирательного штаба в городе Барнаул Алтайского края.

Источник: AP 2017

20 марта. Завершена первая за 200 лет реставрация часовни (Кувуклии) над местом погребения Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Источник: Reuters

21 марта. Во многих странах мира на этой неделе распустились сакуры. В цветении вишневых деревьев, которое продолжается не более десяти дней, жители Японии и Китая видят глубокий философский смысл, указывающий на быстротечность и красоту жизни.

Источник: Reuters

21 марта. Крупнейшая в Юго-Восточной Азии военно-морская и авиакосмическая выставка LIMA-2017 (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition) открылась на малайзийском острове Лангкави, в ней принимают участие более 500 компаний и организаций из 36 стран.

Источник: AP 2017

22 марта. В центре Лондона произошла серия атак: примерно в одно и то же время автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту и была открыта стрельба возле здания британского парламента. Ответственность за теракт взяла на себя группировка группировка «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).

Источник: Reuters

22 марта. По меньшей мере семь человек пострадали в результате схода с рельсов вагона поезда, следовавшего из итальянского Милана в швейцарский Базель.

Источник: AFP 2017

23 марта. В центре Киева был убит бывший депутат Государственной Думы Денис Вороненков, который сбежал на Украину от уголовного преследования в России.

Источник: Reuters

23 марта. Взрыв, за которым последовал пожар и цепная детонация боеприпасов, произошел на военном складе вблизи города Балаклея в Харьковской области. В результате ЧП погибла женщина, кроме того, разлетающиеся снаряды разрушили 12 строений.

Источник: AP 2017

24 марта. Один из лидеров рейтинга кандидатов на пост президента Франции Марин Ле Пен прибыла в Москву по приглашению комитета Госдумы по международным делам. В ходе своего визита политик призвала Россию и Францию к объединению ради спасения мира, а также заявила, что намерена отстаивать идею отмены санкционных «черных списков» ЕС.

Источник: РИА "Новости"

24 марта. Созданная в Германии система Synlight, которая может светить как 10 тысяч солнц, прошла первые испытания. Ученые надеются, что в будущем ее можно будет использовать для производства экологически чистого топлива.

Источник: DLR
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