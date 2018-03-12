4 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства МосквыКрасота за Садовым кольцом: дом Захи Хадид и шедевр ШуховаМосква — это не только Кремль, Большой театр и храм Василия Блаженного. Уникальные достопримечательности — мосты, башни, стадионы и даже целые микрорайоны — можно найти и за пределами Садового кольца. Прогуляемся?
3 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства МосквыЗеленограду — 60 лет: как спутник Москвы превратился в город-технопаркВ 2018 году Зеленограду исполняется 60 лет. Основанный в 1958 году как спутник столицы, Зеленоград многие годы развивался как неотъемлемая часть Московской агломерации. Сегодня он является административным округом Москвы, в котором нередко тестируют важные для всего города нововведения. Чем жил и живет сегодня Зеленоград — в материале mos.ru.
3 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства МосквыКак провести выходные: блошиный рынок в музее или каякинг на Воробьевых горахВ первые выходные весны москвичей ждет не только развлекательная, но и познавательная программа. В культурном центре «Вдохновение» можно научиться изготавливать косметику, на журфаке МГУ — узнать тонкости авиационной фотографии. Дом-музей Марины Цветаевой приглашает на концерт классической музыки, а Музей Москвы — на блошиный рынок.