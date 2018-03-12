Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
Математик определил срок начала Третьей мировой войны
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти ПерриКатолическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Ушел из жизни советский актер Дмитрий Дорлиак-младший — СМИ
Сеть обсуждает пальто Миддлтон за 100 долларов
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Ольга Бузова снялась топлес на морозе
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards

Новости от Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

14:33 (мск)Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В «Аптекарском огороде» покажут орхидеи-павлиныРастения будут периодически выставлять в открытой для посетителей Пальмовой оранжерее.
10:55 (мск)Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Андрей Майоров: Умные фонари появятся на московских кольцах и вылетных магистраляхГенеральный директор АО «ОЭК» Андрей Майоров — об энергосберегающих технологиях в уличном освещении и о том, как они помогают городу экономить на электричестве.
11 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
Пусть меня научат: как работает московский Центр занятости молодежиЕсли вам меньше тридцати и больше 14 лет, специалисты столичного Центра занятости молодежи расскажут, что делать, чтобы получить должность мечты.
10 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
11 тысяч букетов: как москвичи отметили 8 Марта в паркахПраздник собрал 132 тысячи гостей.
10 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
Станции метро «Бутырская» и «Фонвизинская» закроют 10 мартаПоезда будут ходить только до «Марьиной Рощи».
9 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
«Московским каршерингом» ежедневно пользуются около 25 тысяч разДо конца года автопарк составит не менее 10−15 тысяч машин.
9 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
Кинг, Лавкрафт, «Поэтки» и public-talk с урбанистами: чем заняться в выходныеВ длинные выходные можно научиться готовить печенье в виде снеговика, сравнить Стивена Кинга с Говардом Лавкрафтом, поговорить о городской среде для подростков и познакомить детей с йогой.
7 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
Новые станции Люблинско-Дмитровской линии готовят к запуску10 марта на один день закроют участок салатовой ветки от «Бутырской» до «Петровско-Разумовской».
6 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
Новые турникеты появятся на 15 станциях метро до конца маяНа них предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов.
6 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
Более 50 бесплатных мероприятий подготовили в Москве к 8 МартаС 6 по 10 марта горожане смогут посетить выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты, которые будут организованы в библиотеках, культурных центрах и музеях.
4 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
Цветы, наряды и судьбы: 8 Марта в историческом парке на ВДНХПосетителей ждут экскурс в историю праздника и показ исторического костюма, подготовленного профессиональными историками моды и реконструкторами.
4 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
Красота за Садовым кольцом: дом Захи Хадид и шедевр ШуховаМосква — это не только Кремль, Большой театр и храм Василия Блаженного. Уникальные достопримечательности — мосты, башни, стадионы и даже целые микрорайоны — можно найти и за пределами Садового кольца. Прогуляемся?
3 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
Из-за строительства метро перекрыто движение по двум участкам Боровского шоссеПерекрытия введены до 25 мая.
3 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
100 дней до ЧМ: в столице пройдет праздник волонтеровВ программе — флешмоб, концерт, конкурсы, просмотры VR-роликов.
3 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
Зеленограду — 60 лет: как спутник Москвы превратился в город-технопаркВ 2018 году Зеленограду исполняется 60 лет. Основанный в 1958 году как спутник столицы, Зеленоград многие годы развивался как неотъемлемая часть Московской агломерации. Сегодня он является административным округом Москвы, в котором нередко тестируют важные для всего города нововведения. Чем жил и живет сегодня Зеленоград — в материале mos.ru.
3 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
Как провести выходные: блошиный рынок в музее или каякинг на Воробьевых горахВ первые выходные весны москвичей ждет не только развлекательная, но и познавательная программа. В культурном центре «Вдохновение» можно научиться изготавливать косметику, на журфаке МГУ — узнать тонкости авиационной фотографии. Дом-музей Марины Цветаевой приглашает на концерт классической музыки, а Музей Москвы — на блошиный рынок.
2 мартаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Замоскворечье построят новый корпус РЭУ имени Г. В. ПлехановаПлощадь нового здания составит около 24 тысяч квадратных метров.
28 февраляОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
Первый собственник получил документы на квартиру по программе реновацииОт заключения договора на обмен до получения документов прошло 10 дней.
28 февраляОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Московском зоопарке родился детеныш львинохвостой макакиМаленькую львинохвостую макаку назвали Мулей. Этот вид — один из наиболее редких на планете. В природе их численность не превышает трех тысяч особей.
28 февраляОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Москве, спасая людей из огня, погибли двое пожарныхПогибшие были бойцами 41-й пожарно-спасательной части.
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Меркель рассказала, что действительно возила Путину пиво
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
Умер французский модельер Юбер де Живанши
Верный пес четыре месяца ждет хозяина у дверей больницы
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь