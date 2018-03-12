3 марта Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Зеленограду — 60 лет: как спутник Москвы превратился в город-технопарк

В 2018 году Зеленограду исполняется 60 лет. Основанный в 1958 году как спутник столицы, Зеленоград многие годы развивался как неотъемлемая часть Московской агломерации. Сегодня он является административным округом Москвы, в котором нередко тестируют важные для всего города нововведения. Чем жил и живет сегодня Зеленоград — в материале mos.ru.