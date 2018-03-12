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Новости от АиФ Екатеринбург

15:33 (мск)АиФ Екатеринбург
Свердловский министр объяснил гигантские суммы в квитанциях за ЖКХТри фактора, из-за которых платежи уральцев резко увеличились.
13:34 (мск)АиФ Екатеринбург
В УГМК прокомментировали перенос «трамвайного» аукционаКонкурс на строительство трамвайной ветки между Верхней Пышмой и Екатеринбургом не состоялся.
13:10 (мск)АиФ Екатеринбург
Священника из Нижней Туры, пострадавшего от большевиков, причислят к святымУ Екатеринбургской метрополии появился новый небесный покровитель. К лику святых был причислен священник из Нижней Туры, которого в 1918 году жестоко замучили красные, об этом сообщает в понедельник, 12 марта, «АиФ-Урал».
12:05 (мск)АиФ Екатеринбург
Многодетные семьи Среднего Урала смогут получать выплаты вместо земельВ Законодательное собрание был внесен проект, предусматривающий такую возможность.
10:11 (мск)АиФ Екатеринбург
Испанские астронавты запечатлели вид на «Екатеринбург-Арену» из космосаИспанцы также сняли арены и в других российских городах, принимающих игры Чемпионата мира по футболу.
09:17 (мск)АиФ Екатеринбург
Уборка «Екатеринбург Арены» обойдется в 71 млн рублейКонтракт с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» рассчитан до конца 2018 года.
08:05 (мск)АиФ Екатеринбург
Актриса из «Уральских пельменей» научит горожан соблюдать Великий постЮлия Михалкова проведет сегодня мастер-класс по рецептам постных блюд.
06:58 (мск)АиФ Екатеринбург
Уральские синоптики дали прогноз на теплоВесна покажется на Среднем Урале в середине марта, но сроки полноценного начала уточняются вместе с предупреждениями ГИБДД.
7 мартаАиФ Екатеринбург
Кто низверг российский флаг у Белого дома в ЕкатеринбургеИнцидент произошел сегодня днем.
7 мартаАиФ Екатеринбург
Куда отправят пьяных гостей ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеВласти отказались от создания медвытрезвителей на время мундиаля.
6 мартаАиФ Екатеринбург
Суд назначил дату рассмотрения иска уральского полковника к священникуНакануне состоялось предварительное заседание по делу о сравнении Ленина с Гитлером.
5 мартаАиФ Екатеринбург
Свердловская прокуратура срочно лишает полномочий депутатовНадзорное ведомство обвиняет Михаила Гаранина в нарушении антикоррупционного законодательства.
5 мартаАиФ Екатеринбург
Назначена дата прощания с Евгением ЛиповичемБывший замглавы Екатеринбурга скончался в минувший уикенд.
2 мартаАиФ Екатеринбург
Уральцы смогут сами выбрать, каким будет вход в Шарташский лесопаркМинприроды организовало голосование для неравнодушных горожан.
2 мартаАиФ Екатеринбург
Какие учреждения посетит в Екатеринбурге глава Минздрава Вероника СкворцоваСтала известна программа визита министра здравоохранения России в уральскую столицу.
2 мартаАиФ Екатеринбург
Екатеринбург все-таки уступил Казани звание третьей столицы РоссииУральцы не достаточно активно голосовали за родной город.
1 мартаАиФ Екатеринбург
80% месячной нормы осадков: синоптики Среднего Урала подвели итоги зимыПогода смягчится в дальнейшем, утверждает специалист Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
28 февраляАиФ Екатеринбург
Жители Свердловской области стали меньше естьРеальный доход людей снизился. «Голодные» тенденции коснулись даже хлеба и картошки.
28 февраляАиФ Екатеринбург
Стадион «Екатеринбург Арена» оказался первым построенным объектом к ЧМ-2018В Екатеринбурге первыми в России сдали футбольный стадион к предстоящему чемпионату мира по футболу. Объект сдан в эксплуатацию, сообщает в среду, 28 февраля, АиФ-Урал.
28 февраляАиФ Екатеринбург
Синоптики предупредили об аномально холодной погоде на Среднем УралеС первым днем весны ожидается потепление.
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