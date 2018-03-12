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Новости от АиФ Екатеринбург
15:33 (мск)
АиФ Екатеринбург
Свердловский министр объяснил гигантские суммы в квитанциях за ЖКХ
Три фактора, из-за которых платежи уральцев резко увеличились.
13:34 (мск)
АиФ Екатеринбург
В УГМК прокомментировали перенос «трамвайного» аукциона
Конкурс на строительство трамвайной ветки между Верхней Пышмой и Екатеринбургом не состоялся.
13:10 (мск)
АиФ Екатеринбург
Священника из Нижней Туры, пострадавшего от большевиков, причислят к святым
У Екатеринбургской метрополии появился новый небесный покровитель. К лику святых был причислен священник из Нижней Туры, которого в 1918 году жестоко замучили красные, об этом сообщает в понедельник, 12 марта, «АиФ-Урал».
12:05 (мск)
АиФ Екатеринбург
Многодетные семьи Среднего Урала смогут получать выплаты вместо земель
В Законодательное собрание был внесен проект, предусматривающий такую возможность.
10:11 (мск)
АиФ Екатеринбург
Испанские астронавты запечатлели вид на «Екатеринбург-Арену» из космоса
Испанцы также сняли арены и в других российских городах, принимающих игры Чемпионата мира по футболу.
09:17 (мск)
АиФ Екатеринбург
Уборка «Екатеринбург Арены» обойдется в 71 млн рублей
Контракт с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» рассчитан до конца 2018 года.
08:05 (мск)
АиФ Екатеринбург
Актриса из «Уральских пельменей» научит горожан соблюдать Великий пост
Юлия Михалкова проведет сегодня мастер-класс по рецептам постных блюд.
06:58 (мск)
АиФ Екатеринбург
Уральские синоптики дали прогноз на тепло
Весна покажется на Среднем Урале в середине марта, но сроки полноценного начала уточняются вместе с предупреждениями ГИБДД.
7 марта
АиФ Екатеринбург
Кто низверг российский флаг у Белого дома в Екатеринбурге
Инцидент произошел сегодня днем.
7 марта
АиФ Екатеринбург
Куда отправят пьяных гостей ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Власти отказались от создания медвытрезвителей на время мундиаля.
6 марта
АиФ Екатеринбург
Суд назначил дату рассмотрения иска уральского полковника к священнику
Накануне состоялось предварительное заседание по делу о сравнении Ленина с Гитлером.
5 марта
АиФ Екатеринбург
Свердловская прокуратура срочно лишает полномочий депутатов
Надзорное ведомство обвиняет Михаила Гаранина в нарушении антикоррупционного законодательства.
5 марта
АиФ Екатеринбург
Назначена дата прощания с Евгением Липовичем
Бывший замглавы Екатеринбурга скончался в минувший уикенд.
2 марта
АиФ Екатеринбург
Уральцы смогут сами выбрать, каким будет вход в Шарташский лесопарк
Минприроды организовало голосование для неравнодушных горожан.
2 марта
АиФ Екатеринбург
Какие учреждения посетит в Екатеринбурге глава Минздрава Вероника Скворцова
Стала известна программа визита министра здравоохранения России в уральскую столицу.
2 марта
АиФ Екатеринбург
Екатеринбург все-таки уступил Казани звание третьей столицы России
Уральцы не достаточно активно голосовали за родной город.
1 марта
АиФ Екатеринбург
80% месячной нормы осадков: синоптики Среднего Урала подвели итоги зимы
Погода смягчится в дальнейшем, утверждает специалист Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
28 февраля
АиФ Екатеринбург
Жители Свердловской области стали меньше есть
Реальный доход людей снизился. «Голодные» тенденции коснулись даже хлеба и картошки.
28 февраля
АиФ Екатеринбург
Стадион «Екатеринбург Арена» оказался первым построенным объектом к ЧМ-2018
В Екатеринбурге первыми в России сдали футбольный стадион к предстоящему чемпионату мира по футболу. Объект сдан в эксплуатацию, сообщает в среду, 28 февраля, АиФ-Урал.
28 февраля
АиФ Екатеринбург
Синоптики предупредили об аномально холодной погоде на Среднем Урале
С первым днем весны ожидается потепление.
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