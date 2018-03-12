13:10 (мск) АиФ Екатеринбург

Священника из Нижней Туры, пострадавшего от большевиков, причислят к святым

У Екатеринбургской метрополии появился новый небесный покровитель. К лику святых был причислен священник из Нижней Туры, которого в 1918 году жестоко замучили красные, об этом сообщает в понедельник, 12 марта, «АиФ-Урал».