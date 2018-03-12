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Новости от АиФ Красноярск

08:21 (мск)АиФ Красноярск
Чиновника Курагинского района приговорили в лишению свободы и штрафуМужчина осуждён за взятки в размере 1,5 млн рублей.
06:05 (мск)АиФ Красноярск
В Красноярске демонтируют 200 рекламных конструкцийОплатит работы бюджет города.
11 мартаАиФ Красноярск
В Красноярске бесследно исчезла студентка медуниверситетаДевушка ушла с учебы и пропала.
11 мартаАиФ Красноярск
Красноярск вновь затянуло пыльной дымкойТакая ситуация во всех районах города.
11 мартаАиФ Красноярск
Красноярцам рекомендуют не затягивать с вакцинацией от клещевого энцефалитаПоставить прививку лучше всего до начала активности клещей.
11 мартаАиФ Красноярск
Красноярцев ждут две мощные магнитные буриИх мощность составит до 6 баллов.
10 мартаАиФ Красноярск
На севере Красноярского края участковый спас девушку на пожареЛюбопытно, что капитан полиции уже награжден медалью «За спасение погибавших».
9 мартаАиФ Красноярск
Часть улицы К. Либкнехта в Красноярске перекроют на годЭто связано со строительством многоэтажного дома.
9 мартаАиФ Красноярск
Красноярцев предупреждают об опасных сосулькахКак только в городе потеплеет, они начнут появляться на крышах.
9 мартаАиФ Красноярск
В Красноярском крае задержали наркоторговца с 4 кг марихуаныПодозреваемый пояснил оперативникам полиции, что наркотик собирал для собственного употребления.
8 мартаАиФ Красноярск
В Красноярске на Предмостной площади сгорел пассажирский автобусВ транспорте никого не было.
7 мартаАиФ Красноярск
Сотрудники ГИБДД Красноярска устроили автоледи сюрприз на дорогахИм нужно было пройти шуточный квест.
7 мартаАиФ Красноярск
Кто украл СИЗО? На руководителей краевого главка завели уголовное делоУголовное дело связано с разбирательством пятилетней давности.
7 мартаАиФ Красноярск
В Красноярском крае любителя пьяной езды лишили прав до 2045 годаНа 27 лет водителя лишили прав за повторное нарушение.
7 мартаАиФ Красноярск
Зарплата женщин в Красноярском крае составляет 61% от мужскойЗато продолжительность жизни у женщин выше на 11 лет.
7 мартаАиФ Красноярск
В Красноярском крае полиция выявила факт злоупотреблений в администрацииИспользуя должностное положение, чиновница помогла предпринимателю получить господдержку.
7 мартаАиФ Красноярск
В Красноярском крае судебные приставы заставили УК отремонтировать подъездОтчаявшиеся ждать ремонта жильцы, обратились для этого в прокуратуру.
7 мартаАиФ Красноярск
Работа депутатов Красноярского горсовета стала бесплатнойВерховный суд лишил народных избранников компенсационных выплат.
6 мартаАиФ Красноярск
Опубликован график работы поликлиник в Красноярске на мартовские праздники8 и 9 марта — полностью не рабочие.
6 мартаАиФ Красноярск
В Красноярске талантливая молодежь может получить премию в 70 тысяч рублейСоискателями могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, всего определят 50 лауреатов.
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