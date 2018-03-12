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Новости от АиФ Красноярск
08:21 (мск)
АиФ Красноярск
Чиновника Курагинского района приговорили в лишению свободы и штрафу
Мужчина осуждён за взятки в размере 1,5 млн рублей.
06:05 (мск)
АиФ Красноярск
В Красноярске демонтируют 200 рекламных конструкций
Оплатит работы бюджет города.
11 марта
АиФ Красноярск
В Красноярске бесследно исчезла студентка медуниверситета
Девушка ушла с учебы и пропала.
11 марта
АиФ Красноярск
Красноярск вновь затянуло пыльной дымкой
Такая ситуация во всех районах города.
11 марта
АиФ Красноярск
Красноярцам рекомендуют не затягивать с вакцинацией от клещевого энцефалита
Поставить прививку лучше всего до начала активности клещей.
11 марта
АиФ Красноярск
Красноярцев ждут две мощные магнитные бури
Их мощность составит до 6 баллов.
10 марта
АиФ Красноярск
На севере Красноярского края участковый спас девушку на пожаре
Любопытно, что капитан полиции уже награжден медалью «За спасение погибавших».
9 марта
АиФ Красноярск
Часть улицы К. Либкнехта в Красноярске перекроют на год
Это связано со строительством многоэтажного дома.
9 марта
АиФ Красноярск
Красноярцев предупреждают об опасных сосульках
Как только в городе потеплеет, они начнут появляться на крышах.
9 марта
АиФ Красноярск
В Красноярском крае задержали наркоторговца с 4 кг марихуаны
Подозреваемый пояснил оперативникам полиции, что наркотик собирал для собственного употребления.
8 марта
АиФ Красноярск
В Красноярске на Предмостной площади сгорел пассажирский автобус
В транспорте никого не было.
7 марта
АиФ Красноярск
Сотрудники ГИБДД Красноярска устроили автоледи сюрприз на дорогах
Им нужно было пройти шуточный квест.
7 марта
АиФ Красноярск
Кто украл СИЗО? На руководителей краевого главка завели уголовное дело
Уголовное дело связано с разбирательством пятилетней давности.
7 марта
АиФ Красноярск
В Красноярском крае любителя пьяной езды лишили прав до 2045 года
На 27 лет водителя лишили прав за повторное нарушение.
7 марта
АиФ Красноярск
Зарплата женщин в Красноярском крае составляет 61% от мужской
Зато продолжительность жизни у женщин выше на 11 лет.
7 марта
АиФ Красноярск
В Красноярском крае полиция выявила факт злоупотреблений в администрации
Используя должностное положение, чиновница помогла предпринимателю получить господдержку.
7 марта
АиФ Красноярск
В Красноярском крае судебные приставы заставили УК отремонтировать подъезд
Отчаявшиеся ждать ремонта жильцы, обратились для этого в прокуратуру.
7 марта
АиФ Красноярск
Работа депутатов Красноярского горсовета стала бесплатной
Верховный суд лишил народных избранников компенсационных выплат.
6 марта
АиФ Красноярск
Опубликован график работы поликлиник в Красноярске на мартовские праздники
8 и 9 марта — полностью не рабочие.
6 марта
АиФ Красноярск
В Красноярске талантливая молодежь может получить премию в 70 тысяч рублей
Соискателями могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, всего определят 50 лауреатов.
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