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Новости от Бизнес-Калининград

1 мартаБизнес-Калининград
Поляка с 70 килограммами молочки не пустили в КалининградВ Калининградской области сотрудники Россельхознадзора на ПКВП «МАПП Багратионовск» выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе физическим лицом из Польши около 70 килограммов молочной продукции — у него не было документов на товар, поэтому продукция изъята для уничтожения, возбуждено дело об административном правонарушении.
11 январяБизнес-Калининград
Калининградская область в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов поднялась на 27-е местоИА Прибыль RU. В Москве в конце 2017 года на заседании Государственного совета по повышению инвестиционной привлекательности регионов был отмечен высокий рост вложений в основной капитал предприятий Калининградской области.
28 декабря 2017Бизнес-Калининград
В Калининград не пустили 52 тонны бразильских куриных грудокВ порту Калининграда сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарных требований при ввозе из Бразилии двух партий половинок куриных грудок, общим весом свыше 52 тонн.
18 декабря 2017Бизнес-Калининград
Жители Калининграда по-прежнему тратят больше, чем зарабатываютВ Калининградской области в октябре 2017 года 78,7% всех денежных доходов средний житель региона тратит на покупку товаров и оплату услуг.
13 декабря 2017Бизнес-Калининград
Заводу BMW в Калининграде — быть, но не скороВ Москве глава российского подразделения BMW Максимилиан Келльнер заявил, что в Калининграде будет налажено производство автомобилей немецкой марки, но сделает это не ранее 2019 года.
7 декабря 2017Бизнес-Калининград
Всемирный банк поможет Калининградской области не только деньгами, но и советомВ Калининграде губернатор Антон Алиханов встретился (дату встречи в пресс-службе правительства не уточнили) с делегацией Всемирного банка во главе с директором и постоянным представителем банка в Российской Федерации Андрашем Хорваи.
21 ноября 2017Бизнес-Калининград
В Калининграде устраивают ярмарку вакансийВ Калининграде состоится специализированная ярмарка вакансий.
13 ноября 2017Бизнес-Калининград
Антон Алиханов нашел в Минске «особенного партнера»В Минске губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Белоруссия для самого западного региона России является одним из ключевых деловых партнеров. Об этом он сказал на встрече с президентом республики Александром Лукашенко.
5 ноября 2017Бизнес-Калининград
Антон Алиханов заглянул на ярмарку в Калининграде: «Цены умеренные»В Калининграде 4 ноября губернатор Антон Алиханов отправился на улицу Портовую — именно тут отныне размещается сельскохозяйственная ярмарка.
2 ноября 2017Бизнес-Калининград
Антон Алиханов: Принято решение о снижении ставок налогов для малого и среднего бизнесаВ Калининграде 1 ноября губернатор Антон Алиханов встретился с участниками Балтийского делового клуба — одного из крупнейших бизнес-объединений региона.
10 октября 2017Бизнес-Калининград
Контроль за исполнением госконтрактов пообещал Антон АлихановВ Калининграде 9 октября состоялась встреча главы региона Антона Алиханова с руководством ООО «РТС-тендер» — электронной площадки для проведения аукционов.
28 сентября 2017Бизнес-Калининград
Госдума решит судьбу Калининградской области в октябреВ Госдуме назначили даты рассмотрения поправок в законопроекты по Калининградской области. Об этом 27 сентября сообщили в региональном министерстве экономики.
27 сентября 2017Бизнес-Калининград
Комитет СФ единогласно одобрил поправки в закон об ОЭЗ в Калининградской областиИА Прибыль RU. В Москве 26 сентября сенатор из Калининграда Алексей Коротков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике представил пакет поправок в закон об ОЭЗ Калининградской области.
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