1 мартаБизнес-КалининградПоляка с 70 килограммами молочки не пустили в КалининградВ Калининградской области сотрудники Россельхознадзора на ПКВП «МАПП Багратионовск» выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе физическим лицом из Польши около 70 килограммов молочной продукции — у него не было документов на товар, поэтому продукция изъята для уничтожения, возбуждено дело об административном правонарушении.
13 декабря 2017Бизнес-КалининградЗаводу BMW в Калининграде — быть, но не скороВ Москве глава российского подразделения BMW Максимилиан Келльнер заявил, что в Калининграде будет налажено производство автомобилей немецкой марки, но сделает это не ранее 2019 года.
13 ноября 2017Бизнес-КалининградАнтон Алиханов нашел в Минске «особенного партнера»В Минске губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Белоруссия для самого западного региона России является одним из ключевых деловых партнеров. Об этом он сказал на встрече с президентом республики Александром Лукашенко.