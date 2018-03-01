1 марта Бизнес-Калининград

Поляка с 70 килограммами молочки не пустили в Калининград

В Калининградской области сотрудники Россельхознадзора на ПКВП «МАПП Багратионовск» выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе физическим лицом из Польши около 70 килограммов молочной продукции — у него не было документов на товар, поэтому продукция изъята для уничтожения, возбуждено дело об административном правонарушении.