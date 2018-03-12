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Татарстан попросил у Москвы почти 63 млрд рублей
Республика Татарстан подала заявку на получение средств из федерального бюджета
У мэра Челнов появился советник по развитию образования
До 21 марта температура воздуха в Казани будет ниже нормы
В мае открываются прямые рейсы из Казани в Волгоград
В Казани отменят автобусный маршрут 74а
В мае открываются прямые рейсы из Казани в Волгоград
В Казани отменят автобусный маршрут 74а
В Татарстане создают фонд поддержки обманутых дольщиков
Возле избирательных участков будут организованы сельхозярмарки
В день выборов в Казани выступят Валерий Меладзе и Егор Крид
На стройке в Казани погиб рабочий
Политика
11:17 (мск)
АиФ Казань
В Минздраве Татарстана Елену Шишмареву заменил Айрат Гарипов
Финансово-экономические вопросы в Минздраве РТ будет курировать коммерческий директор ФК «Рубин» Айрат Гарипов.
Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Международным женским днем
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Исполком Дрожжановского района возглавил Марат Гафаров
Глава Минобра Татарстана о решении ситуации с татарским языком в школах: Я бы эту ситуацию не накалял
Экономика
13:47 (мск)
АиФ Казань
13 проблемных домов в Казани переключат на отопление от «Казэнерго»
Строительство новых сетей центрального отопления и горячего водоснабжения, а также реконструкция 11 котельных запланированы в Казани в 2018 году. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани рассказал генеральный директор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.
В Челнах после налоговых проверок дисквалифицированы два руководителя
В Набережных Челнах резиденты ТОСЭР создали более 2 тысяч рабочих мест
В этом году в Казани капитально отремонтируют почти 300 многоквартирных домов
Общество
09:06 (мск)
Prokazan.ru
Сегодня в Казани ожидается до 8 градусов мороза
12 марта в Казани ожидается переменная облачность, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Президент РТ посетит экспозицию переименованного музея Горького и Шаляпина в Казани
МЧС просит татарстанцев принять меры предосторожности в морозы
Экскурсионные двухэтажные автобусы в Казани начнут ходить по новому маршруту
События
13:34 (мск)
Комсомольская правда
Казанского бизнесмена будут судить за слив опасных отходов в Чувашии
47-летнего бизнесмена из Казани будут судить в Чувашии за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
В Татарстане рыбаки на самодельном вездеходе провалились под лед
В казанском ресторане на воде случился пожар
В Казани из-за короткого замыкания эвакуировали «Бахетле» на Танковом кольце
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Контроль за оружием и оружейное лобби в США
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10 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
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