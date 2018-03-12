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Татарстан попросил у Москвы почти 63 млрд рублейРеспублика Татарстан подала заявку на получение средств из федерального бюджета
У мэра Челнов появился советник по развитию образования
До 21 марта температура воздуха в Казани будет ниже нормы
В мае открываются прямые рейсы из Казани в Волгоград
В Казани отменят автобусный маршрут 74а
Политика
11:17 (мск)АиФ Казань
В Минздраве Татарстана Елену Шишмареву заменил Айрат ГариповФинансово-экономические вопросы в Минздраве РТ будет курировать коммерческий директор ФК «Рубин» Айрат Гарипов.
Экономика
13:47 (мск)АиФ Казань
13 проблемных домов в Казани переключат на отопление от «Казэнерго»Строительство новых сетей центрального отопления и горячего водоснабжения, а также реконструкция 11 котельных запланированы в Казани в 2018 году. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани рассказал генеральный директор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.
Общество
09:06 (мск)Prokazan.ru
Сегодня в Казани ожидается до 8 градусов мороза12 марта в Казани ожидается переменная облачность, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
События
13:34 (мск)Комсомольская правда
Казанского бизнесмена будут судить за слив опасных отходов в Чувашии47-летнего бизнесмена из Казани будут судить в Чувашии за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Справки
Контроль за оружием и оружейное лобби в США7 карточек
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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