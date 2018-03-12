13:47 (мск) АиФ Казань

13 проблемных домов в Казани переключат на отопление от «Казэнерго»

Строительство новых сетей центрального отопления и горячего водоснабжения, а также реконструкция 11 котельных запланированы в Казани в 2018 году. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани рассказал генеральный директор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.