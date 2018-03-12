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Новости от НТА-Приволжье
11:52 (мск)
НТА-Приволжье
Автомобилистка сбила двух женщин, занимавшихся уборкой проезжей части улицы Ошарской Нижнего Новгорода
Одна из пострадавших отделалась ушибом, другая же получила сочетанную травму.
11 марта
НТА-Приволжье
Тело мужчины в сгоревшем автомобиле нашли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 8 марта
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
9 марта
НТА-Приволжье
Толщина льда на водоёмах Нижегородской области не превышает 20 см
Толщина льда на водоёмах Нижегородской области не превышает 20 см, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
8 марта
НТА-Приволжье
«Искренность женщин придает блеск их глазам и глубину эмоциям», — Глеб Никитин (Видео)
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Международным женским днем.
7 марта
НТА-Приволжье
Уровень смертности в январе области снизился на 3,2%
Уровень смертности в январе 2018 года в Нижегородской области снизился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
7 марта
НТА-Приволжье
Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские гостиницы более чем на 260 тысяч рублей за завышение цен на ЧМ-2018
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проверочные мероприятия в отношении объектов размещения к ЧМ-2018 продолжаются.
7 марта
НТА-Приволжье
Спасённый госохотнадзором Нижегородской области медвежонок Балу отметил первый день рождения
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, спасенный сотрудниками регионального госохотнадзора медвежонок по кличке Балу отметил свой первый день рождения в новом доме — национальном парке «Мещера».
6 марта
НТА-Приволжье
Московский вокзал в Нижнем Новгороде эвакуировали 6 марта из-за звонка о заложенной бомбе
Как сообщили «НТА-Приволжье» в Приволжской транспортной прокуратуре, эвакуация пассажиров из здания железнодорожного Московского вокзала прошла во вторник в Нижнем Новгороде из-за анонимного звонка о бомбе, который поступил примерно в 16.00.
6 марта
НТА-Приволжье
«Цветочный патруль» прошёл на Московском вокзале в Нижнем Новгороде
Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ПФО, в Нижнем Новгороде прошла акция в преддверии Международного женского дня «Цветочный патруль».
6 марта
НТА-Приволжье
Строительство отеля Hilton на ул. Варварская в Нижнем Новгороде заморожено на неопределенный срок
Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» председатель совета директоров ООО «Весенние инвестиции» Дмитрий Володин, строительство гостиницы DoubleTree by Hilton Nizhny Novgorod Centre заморожено.
5 марта
НТА-Приволжье
Приуроченный к 100 дням до ЧМ-2018 спортивный праздник пройдет на пл. Минина в Нижнем Новгороде 6 марта
Нижний Новгород. 5 марта. НТА-Приволжье — Приуроченный к 100 дням до ЧМ-2018 спортивный праздник пройдет на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде 6 марта.
5 марта
НТА-Приволжье
Родители 2018-го ребенка в 2018 году в Нижегородской области получат подарочный сертификат
Нижний Новгород. 5 марта. НТА-Приволжье — Родители 2018-го ребенка в 2018 году в Нижегородской области получат подарочный сертификат.
5 марта
НТА-Приволжье
Максимальную ежемесячную плату за детсад подняли в Нижнем Новгорода на 4% — до 3,2 тысячи рублей
Нижний Новгород. 5 марта. НТА-Приволжье — Максимальную ежемесячную плату за детсад подняли в Нижнем Новгорода на 4% — до 3,2 тыс. рублей.
5 марта
НТА-Приволжье
Почти 60 детских садов и школ Нижегородской области частично закрыты на карантин по ОРВИ
Нижний Новгород. 5 марта. НТА-Приволжье — Почти 60 детских садов и школ Нижегородской области частично закрыты на карантин по ОРВИ.
5 марта
НТА-Приволжье
Три автомобиля обгорели в автосервисе в Перевозе Нижегородской области
Нижний Новгород. 5 марта. НТА-Приволжье — Три автомобиля обгорели в автосервисе в Перевозе Нижегородской области.
5 марта
НТА-Приволжье
Магазин «Нижегородская буренка» закрыт в Нижнем Новгороде постановлением суда
Нижний Новгород. 5 марта. НТА-Приволжье — Магазин «Нижегородская буренка» закрыт в Нижнем Новгороде постановлением Приокского районного суда.
5 марта
НТА-Приволжье
Нижегородский фонд капремонта запустил наблюдение за ходом работ через веб-камеры
Нижний Новгород. 5 марта. НТА-Приволжье — Нижегородский фонд капремонта запустил наблюдение за ходом работ через веб-камеры.
5 марта
НТА-Приволжье
Нижний Новгород после снегопада вновь встал в километровые пробки
Нижний Новгород. 5 марта. НТА-Приволжье — Нижний Новгород после снегопада вновь встал в километровые пробки.
4 марта
НТА-Приволжье
МЧС рекомендует нижегородским водителям воздержаться от поездок без особой надобности
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует водителям воздержаться от поездок без особой надобности из-за метели и снегопада.
4 марта
НТА-Приволжье
Мобильные пункты обогрева развернуты на федеральных трассах М-7 и Р-159 в Нижегородской области
Два мобильных пункт обогрева развернуты на федеральных трассах М-7 и Р-159 в Нижегородской области из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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