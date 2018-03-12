6 марта НТА-Приволжье

Московский вокзал в Нижнем Новгороде эвакуировали 6 марта из-за звонка о заложенной бомбе

Как сообщили «НТА-Приволжье» в Приволжской транспортной прокуратуре, эвакуация пассажиров из здания железнодорожного Московского вокзала прошла во вторник в Нижнем Новгороде из-за анонимного звонка о бомбе, который поступил примерно в 16.00.