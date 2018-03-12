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Новости от АиФ Ростов-на-Дону

16:28 (мск)АиФ Ростов-на-Дону
Электричество будут отключать в домах на нескольких улицах Ростова-на-ДонуОтключение электричества запланировано в домах на нескольких улицах Ростова-на-Дону.
11:41 (мск)АиФ Ростов-на-Дону
Ремонт дорог в Ростове-на-Дону начнут в апрелеРемонт дорог в Ростове-на-Дону планируется начать в апреле.
09:20 (мск)АиФ Ростов-на-Дону
СМИ: сумку с 730 тысячами рублей забрали у прохожего в Ростове-на-ДонуСумку с 730 тысячами рублей забрал неизвестный у прохожего в Ростове-на-Дону.
11 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Три человека пострадали при столкновении иномарок в центре Ростова-на-ДонуТри человека пострадали в результате столкновения иномарок в центре Ростова-на-Дону.
8 мартаАиФ Ростов-на-Дону
На строительном рынке под Ростовом произошел крупный пожарПлощадь пожара достигла 600 квадратных метров, когда его удалось локализовать.
8 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Детсад на 190 мест хотят построить в ростовском жилом районе «Платовский»Предполагается, что срок эксплуатации здания дошкольного учреждения составит не менее 50 лет.
8 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Один человек погиб в результате ДТП с междугородним автобусом на ДонуПо факту аварии проводится проверка.
7 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Ледовое побоище в Ростове-на-Дону. Почему не справились коммунальщикиПредварительные итоги предпраздничного потепления в донской столице — двое погибших, шестеро серьёзно пострадавших, около сотни поврежденных автомобилей. Почему это произошло, выяснил корреспондент «АиФ-Ростов».
7 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Движение ограничили на участке трассы «Дон» в Ростовской областиВодителям рекомендовано быть предельно осторожными на дороге.
7 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Главного энергетика ЧМ-2018 назначили на ДонуПост занял замглавы региона.
6 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Обстоятельства гибели женщины и ребенка выясняют следователи в ТаганрогеОбстоятельства гибели женщины и ее ребенка устанавливают следователи в Таганроге.
6 мартаАиФ Ростов-на-Дону
900 млн рублей затратят на дороги в Ростове-на-Дону900 млн рублей планируется затратить на дороги в Ростове-на-Дону в 2018 году.
6 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Два человека попали в больницу после тройного ДТП в НовочеркасскеДва человека попали в больницу в результате тройного ДТП в Новочеркасске.
5 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Какая погода будет в Ростове-на-Дону и области 8 марта 2018 года?8 марта на Дону будет первый по-настоящему весенний день.
5 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Системы видеонаблюдения установят в городском транспорте Ростова к ЧМ-2018Координацию транспортного обслуживания гостей и участников мундиаля в донской столице будет обеспечивать Центр управления пассажирскими перевозками.
5 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Один человек погиб при пожаре в Песчанокопском районеОдин человек погиб в результате пожара в райцентре Песчанокопского района Ростовской области.
5 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Водитель умер в больнице после ДТП в Ростовской областиВодитель умер в больнице после ДТП в городе Зверево Ростовской области.
3 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Во время ЧМ-2018 по футболу дорожных работ в Ростове-на-Дону не будетИсключения будут сделаны только для устранения последствий аварий.
3 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Три этажа жилого дома в Ростове-на-Дону затопило тающим снегомЛюди боятся, что проводка может загореться.
3 мартаАиФ Ростов-на-Дону
Полыхающий склад в Батайске тушили 36 пожарныхПри пожаре никто не пострадал.
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