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Новости от 36on.ru

10:55 (мск)36on.ru
Воронежец поджег «Мерседес» из мести своему отцуВоронежские правоохранители задержали 35-летнего жителя областного центра, который накануне, 11 марта, поджег иномарку на улице 20 лет Октября.
10:53 (мск)36on.ru
Разрушающийся купол Воронежского цирка расстроил горожанФотография купола цирка, находящегося в плачевном состоянии спровоцировала активное обсуждение в соцсетях. Многие воронежцы возмущены тем, что в цирке до сих пор не провели ремонт.
10:29 (мск)36on.ru
Известный ресурс высмеял улицы Воронежа, названные в честь несуществующих людейНесколько воронежских улиц стали «героями» публикации на популярном федеральном ресурсе — издание fishki.net рассказало о том, что в Воронеже есть улицы, которые носят имена вымышленных людей.
09:26 (мск)36on.ru
Заявление Яроша о захвате Воронежа, Кубани и Ростова назвали бредом и троллингомЗаявление Дмитрия Яроша, депутата Верховной рады, бывшего лидера экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной в РФ, вызвало практически незамедлительную реакцию в России.
09:18 (мск)36on.ru
В Воронеже у авторынка снежный крокодил «съел» мужчинуВоронежцы в Сети активно обсуждают фотографии огромного снежного крокодила, из пасти которого торчат «окровавленные» ноги — снимок был опубликован в группе «Типичный Воронеж» ВКонтакте.
10 марта36on.ru
Под Воронежем кот просидел четыре дня в запертом автомобилеЧетверо суток в холодной машине без еды и воды провел домашний кот. Автомобиль оставили на парковке около одного из магазинов в Новой Усмани.
7 марта36on.ru
Воронеж утром в среду встал в 8-балльных пробкахВ Воронеже утром 7 марта движение оказалось загруженнее обычного. Сложной дорожная обстановка остается и уже после часа пик.
7 марта36on.ru
СМИ: В Воронеже при транспортировке сбежал психически больной мужчинаВ Воронеже вечером 6 марта из автомобиля скорой помощи сбежал психически больной молодой человек. Информация об этом была опубликована накануне на портале ТВ Губерния.
6 марта36on.ru
Четверть миллиона потеряла жительница Воронежа, ответив на звонок из «банка»В Воронеже 63-летняя женщина стала очередной жертвой телефонных мошенников. До сих пор обманувшие ее люди не найдены.
6 марта36on.ru
Центр Воронежа парализован пробками из-за мелких ДТП6-балльные пробки показал сервис «Яндекс» сегодня днем, 6 марта. Заторы парализовали практически все главные городские улицы. Виной тому оказались многочисленные мелкие ДТП.
6 марта36on.ru
Мэрия Воронежа будет учить городских маршрутчиков культуре вожденияВ городской администрации решили серьезно взяться за водителей общественного транспорта, которые регулярно нарушают условия эксплуатации автобусов и правила дорожного движения.
6 марта36on.ru
Воронежский художник выплатил 400 000 долга, чтобы вернуть арестованные картиныВ Воронеже известный живописец, член Союза художников выплатил задолженность в 400 000 рублей ради возвращения восьми картин, арестованных судебными приставами. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба областного управления службы судебных приставов.
5 марта36on.ru
Памфилова не «сняла претензий» с Воронежской области на встрече с главой регионаСегодня, 5 марта, в Москве прошла встреча временного губернатора Воронежской области Александра Гусева и главы ЦИК России Эллы Памфиловой. Скандал на предыдущих выборах в регионе не обсуждался.
5 марта36on.ru
Два ребенка отравились угарным газом на левом берегу ВоронежаОчередное ЧП, связанное с отравлением угарным газом, произошло накануне, 4 марта, в областном центре: двух малышей отправили в больницу.
5 марта36on.ru
Аналитики: Ожидать роста зарплат в Воронежской области не стоитФинансовый университет при правительстве РФ опубликовал новые значения индекса потребительских настроений. Итоги февраля показали, что роста зарплат в Воронежской области ожидать не стоит.
5 марта36on.ru
В Воронеже на улице Ворошилова «Мазда» сбила двух пешеходовВ Воронеже полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого серьезные травмы получили два пешехода — оба пострадавших с телесными повреждениями доставлены в больницу.
4 марта36on.ru
Мальчик, пропавший в Бобровском районе, найден живымВ Воронежской области завершены поиски подростка, который пропал 3 марта в селе Чесменка Бобровского района — мальчик найден живым, сейчас все обстоятельства его исчезновения выясняются.
4 марта36on.ru
У кафе на проспекте Революции в Воронеже мужчине проломили головуВ Воронеже полиция расследует уголовное дело по факту жестокого избиения 30-летнего местного жителя.
2 марта36on.ru
В Воронеже загорелась строящаяся церковьВ Воронеже утром в пятницу произошел пожар в здании строящегося храма по адресу улица Тепличная, 22-а.
2 марта36on.ru
В Каширском районе расследуется убийство 37-летней женщиныВ Воронежской области следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения в одном из частных домов тела 37-летней жительницы села Каширское.
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