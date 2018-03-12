09:38 (мск)Коммерсантъ-НовостиСМИ: Ким Чен Ын стремится к подписанию мирного договора с СШАЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил «сильное желание» подписать мирный договор и установить дипломатические отношения с Соединенными Штатами, сообщает южнокорейская газета «Тона ильбао» со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Южной Кореи.
05:47 (мск)Коммерсантъ-НовостиМинобороны: НАТО создает в Европе зону «военного Шенгена»Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете «Красная звезда» заявил, что учения стран НАТО у границ России, переброска батальонов альянса на территорию Балтии и Польши свидетельствует о том, что новым приоритетом деятельности руководства альянса является создание внутри Европы «военного Шенгена».
11 мартаКоммерсантъ-НовостиДональд Трамп представил слоган своей будущей избирательной кампанииПрезидент США Дональд Трамп заявил, что слоганом его избирательной кампании 2020 года будет фраза «Keep American Great!» («Сохраним Америку великой!»). Как сообщает CNN, об этом он сказал, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге (штат Пенсильвания).
9 мартаКоммерсантъ-НовостиВ южнокорейском Пхёнчхане открылись Паралимпийские игрыСостоялась церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил Игры открытыми. В рамках церемонии был поднят паралимпийский флаг.
9 мартаКоммерсантъ-НовостиГлава турецкого МИДа анонсировал операцию против иракских курдовМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая армия готовится к проведению на севере Ирака военной операции против курдских вооруженных формирований, которые являются ответвлениями Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.
7 мартаКоммерсантъ-НовостиРоспотребнадзор привлек ЦУМ к ответственности за неработающую подарочную картуРоспотребнадзор привлек к административной ответственности московский ЦУМ по статье о нарушении прав потребителей после жалобы клиента на истечение срока действия подарочной карты. Он рассказал, что ЦУМ отказался продлить действие его карты, которой он не мог воспользоваться, находясь на лечении.
7 мартаКоммерсантъ-НовостиВласти Волоколамского района Подмосковья хотят ввести режим ЧСВ Волоколамском районе Московской области в ближайшее время может быть введен режим Чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной стали многочисленные жалобы местных жителей на загрязнение воздуха мусорным полигоном «Ядрово». Об этом сообщила «РИА Новости» советник главы района Ксения Кирьянова.
7 мартаКоммерсантъ-НовостиМинздрав обнаружил незаконные свалки на месторождениях ЛУКОЙЛа и «Роснефти»Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП), который входит в состав Министерства здравоохранения, обнаружил незаконные свалки неучтенных нефтебуровых отходов на участках, принадлежащих нефтяным компаниям ЛУКОЙЛ и «Роснефть» на территории Ханты-Мансийского (ХМАО) и Ямало-Ненецкого (ЯНАО) автономных округов.