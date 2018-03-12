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Новости от Коммерсантъ-Новости

16:04 (мск)Коммерсантъ-Новости
Кремль не считает дело Скрипаля своим вопросомДело о покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
14:01 (мск)Коммерсантъ-Новости
Мэрия Москвы разрешила «Левому фронту» митинг для обсуждения итогов выборовВласти Москвы согласовали проведение митинг «Левого фронта» 19 марта на Суворовской площади в центре города. Об этом в Twitter сообщил лидер организации Сергей Удальцов.
10:31 (мск)Коммерсантъ-Новости
РАНХиГС: россияне стали реже умирать от болезней, перечисленных в майских указах, и чаще от другихВ своих так называемых майских указах 2012 года президент России Владимир Путин среди прочего поручил правительству сосредоточиться на борьбе с рядом болезней. Количество россиян, умерших от этих болезней, действительно сократилось, сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков РАНХиГС, их слова подтверждаются данными Росстата.
09:38 (мск)Коммерсантъ-Новости
СМИ: Ким Чен Ын стремится к подписанию мирного договора с СШАЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил «сильное желание» подписать мирный договор и установить дипломатические отношения с Соединенными Штатами, сообщает южнокорейская газета «Тона ильбао» со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Южной Кореи.
05:47 (мск)Коммерсантъ-Новости
Минобороны: НАТО создает в Европе зону «военного Шенгена»Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете «Красная звезда» заявил, что учения стран НАТО у границ России, переброска батальонов альянса на территорию Балтии и Польши свидетельствует о том, что новым приоритетом деятельности руководства альянса является создание внутри Европы «военного Шенгена».
00:06 (мск)Коммерсантъ-Новости
Шойгу рассказал о взятках от россиян для принятия на службу по контрактуГлава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью для фильма «Путин», размещенном в социальной сети «Одноклассники», что россияне начали давать взятки, чтобы служить в российской армии по контракту.
11 мартаКоммерсантъ-Новости
Дональд Трамп представил слоган своей будущей избирательной кампанииПрезидент США Дональд Трамп заявил, что слоганом его избирательной кампании 2020 года будет фраза «Keep American Great!» («Сохраним Америку великой!»). Как сообщает CNN, об этом он сказал, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге (штат Пенсильвания).
10 мартаКоммерсантъ-Новости
Суд приговорил «самого презираемого» бизнесмена США к семи годам тюрьмыСуд в США приговорил бизнесмена Мартина Шкрели, арестованного в декабре 2015 года, к семи годам тюрьмы. Как сообщает The New York Times, гособвинение запрашивало для него 15 лет тюремного заключения, сторона защиты настаивала на сроке от года до 1,5 лет.
9 мартаКоммерсантъ-Новости
В Дагестане застрелены два сотрудника РосгвардииВ Дагестане в результате стрельбы после бытового конфликта погибли два бойца Росгвардии. Об этом сообщают источники в силовых структурах ТАСС и «РИА Новости».
9 мартаКоммерсантъ-Новости
В южнокорейском Пхёнчхане открылись Паралимпийские игрыСостоялась церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил Игры открытыми. В рамках церемонии был поднят паралимпийский флаг.
9 мартаКоммерсантъ-Новости
Глава турецкого МИДа анонсировал операцию против иракских курдовМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая армия готовится к проведению на севере Ирака военной операции против курдских вооруженных формирований, которые являются ответвлениями Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.
8 мартаКоммерсантъ-Новости
СМИ: британские спецслужбы уверены, что Сергея Скрипаля атаковали наемные убийцыСпецслужбы Великобритании, которые занимаются расследованием нападения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, уверены, что за атакой стоят наемные убийцы, сообщает The Independent со ссылкой на источники.
7 мартаКоммерсантъ-Новости
Союз журналистов Москвы проверит на этичность поведение заявивших о домогательствах журналистокГлава союза журналистов Москвы Павел Гусев осудил журналисток, пожаловавшихся на депутата Госдумы Леонида Слуцкого, за то, что они не сразу рассказали о домогательствах.
7 мартаКоммерсантъ-Новости
Минздрав и Росгвардия прокомментировал ситуацию с удорожанием перевозок обезболивающихВ пресс-службе Минздрава «Ъ» заявили, что «вопрос доступности наркотических и психотропных лекарственных препаратов для пациентов является важным, и в данном направлении проводится большая работа».
7 мартаКоммерсантъ-Новости
Падение доходов россиян снизило спрос на водку и коньякПадение доходов россиян привело к снижению потребительского спроса и сокращению объема производства водки и коньяка в январе и феврале по сравнению с показателями прошлого года.
7 мартаКоммерсантъ-Новости
Роспотребнадзор привлек ЦУМ к ответственности за неработающую подарочную картуРоспотребнадзор привлек к административной ответственности московский ЦУМ по статье о нарушении прав потребителей после жалобы клиента на истечение срока действия подарочной карты. Он рассказал, что ЦУМ отказался продлить действие его карты, которой он не мог воспользоваться, находясь на лечении.
7 мартаКоммерсантъ-Новости
Власти Волоколамского района Подмосковья хотят ввести режим ЧСВ Волоколамском районе Московской области в ближайшее время может быть введен режим Чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной стали многочисленные жалобы местных жителей на загрязнение воздуха мусорным полигоном «Ядрово». Об этом сообщила «РИА Новости» советник главы района Ксения Кирьянова.
7 мартаКоммерсантъ-Новости
На проектирование метро в Москве выделено более 10 млрд рублейМосковское правительство выделило около 10 млрд руб. на проектирование подземных станций и путей, которые планируется построить в городе с 2021 по 2025 годы.
7 мартаКоммерсантъ-Новости
МИД России заявил об отсутствии «молочных войн» с БелоруссиейОфициальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что речи о «молочных войнах» между Россией и Белоруссией не может быть и речи.
7 мартаКоммерсантъ-Новости
Минздрав обнаружил незаконные свалки на месторождениях ЛУКОЙЛа и «Роснефти»Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП), который входит в состав Министерства здравоохранения, обнаружил незаконные свалки неучтенных нефтебуровых отходов на участках, принадлежащих нефтяным компаниям ЛУКОЙЛ и «Роснефть» на территории Ханты-Мансийского (ХМАО) и Ямало-Ненецкого (ЯНАО) автономных округов.
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