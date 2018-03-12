10:31 (мск) Коммерсантъ-Новости

РАНХиГС: россияне стали реже умирать от болезней, перечисленных в майских указах, и чаще от других

В своих так называемых майских указах 2012 года президент России Владимир Путин среди прочего поручил правительству сосредоточиться на борьбе с рядом болезней. Количество россиян, умерших от этих болезней, действительно сократилось, сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков РАНХиГС, их слова подтверждаются данными Росстата.