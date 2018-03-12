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14:27 (мск)
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В Чебаркуле украли 20 канализационных люков
Ущерб коммунальной службе составил около 140 тыс. рублей.
14:07 (мск)
dostup1.ru
Установлены личности южноуральцев, сгоревших в машине под Бредами
Автомобиль вспыхнул после столкновения с грузовиком.
10:35 (мск)
dostup1.ru
Пьяный челябинец «припарковал» Porsche Cayenne на 2 стоящие машины
Во внедорожнике пострадали две пассажирки.
08:17 (мск)
dostup1.ru
Режим «черного» неба сохраняется в 5 городах Челябинской области
В том числе на двое суток продлено предупреждение о НМУ для южноуральской столицы.
06:55 (мск)
dostup1.ru
Отмена занятий в школах Троицка
Дома остаются учащиеся 1−7 классов, занимающиеся в первую смену.
11 марта
dostup1.ru
Мужчина устроил автопогром в центре Катав-Ивановска
По одной из версий, так местный житель решил отомстить своей жене на 8 Марта.
10 марта
dostup1.ru
В Катав-Ивановске грабитель 8 марта отобрал сумку у женщины
Злоумышленника помогли задержать сотрудники Росгвардии.
9 марта
dostup1.ru
Двое челябинцев провалились в полынью на Миассе
Одного из мужчин спасти не удалось.
9 марта
dostup1.ru
Предупреждение о загрязнении воздуха объявлено в Коркино на трое суток
НМУ первой степени опасности сохранятся в городе до семи часов вечера 11 марта 2018 года.
8 марта
dostup1.ru
Электроснабжение Златоуста полностью восстановлено
Энергетики продолжают контролировать ситуацию, так как в Челябинской области сохраняется неблагоприятный прогноз погоды.
7 марта
dostup1.ru
В Челябинской области пересчитали диких животных
Специалисты прошли более 1,7 тыс. километров ради переписи зайцев, косуль и лосей.
7 марта
dostup1.ru
Сильный ветер прогнозируется на Южном Урале 8 марта
А с 9 марта в отдельных городах объявлено предупреждение о возникновении НМУ первой степени.
7 марта
dostup1.ru
Заместитель министра экономразвития региона ушел в отставку
Служебный контракт с Новиковым расторгнут с 12 марта.
7 марта
dostup1.ru
Челябинских автохамов начнут штрафовать за парковку на газонах и детских площадках
Ранее суды отказывали в назначении наказания, ссылаясь на несоответствие между правилами регионального уровня и нормами федерального законодательства.
7 марта
dostup1.ru
Девять детсадов и две школы в Златоусте остаются без света
В настоящее время специалисты «Челябэнерго» восстановили электроснабжение 14 тыс. потребителей города.
7 марта
dostup1.ru
Иномарка протаранила два автомобиля под Южноуральском, 1 человек погиб
Водитель Mitsubishi из Троицка от полученных травм скончался на месте.
7 марта
dostup1.ru
Глава Минприроды оценил проект ликвидации Коркинского разреза
Министр заявил, что реализация проекта Томинского ГОКа позволит решить сразу две задачи.
6 марта
dostup1.ru
ФСБ накрыла подпольную мастерскую по изготовлению оружия в Челябинской области
Спецоперацию сотрудники службы безопасности провели в 27 регионах страны.
6 марта
dostup1.ru
МРЭО ГИБДД в Челябинске меняет график работы на праздники
В честь Международного женского дня ведомство не будут работать 8 и 9 марта.
6 марта
dostup1.ru
Челябинское УФАС заинтересовалось рекламой со словами Шнура
Специалисты ведомства выясняют, насколько пристойно использованное в рекламе словосочетание.
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