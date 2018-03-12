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Новости от Om1.ru

14:09 (мск)Om1.ru
В Омске будут переделывать некачественно построенные дорогиПредставители министерства проверят выполненные ремонтные работы на качество.
13:05 (мск)Om1.ru
Дорогу из Омска в Казахстан перекрыли из-за паводкаОб этом сообщила пресс-служба РГП «Казахавтодор».
10:57 (мск)Om1.ru
Омичам предлагают путешествовать по «Императорскому маршруту»Туристов отправят по местам пребывания царской семьи.
10:40 (мск)Om1.ru
В день выборов президента в Омске разыграют 30 IPhone XПортал Om1.ru подарит сразу три IPhone X за самые позитивные семейные фото.
08:32 (мск)Om1.ru
В случае подтопления омичи могут бесплатно обратиться в службу ЖКХТалоны на вывоз снега могут получить жители Октябрьского округа.
08:12 (мск)Om1.ru
Запах химии в Омске был из-за неблагоприятных метеорологических условийЗа первые 13 часов 11 марта жалобы поступили от четырех омичей.
11 мартаOm1.ru
Омская мэрия ищет перевозчиков на городские маршрутыДепартамент транспорта объявил конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам.
10 мартаOm1.ru
В Омске раскопали «гейзер», который топил двор на МосковкеВ течение месяца жильцы новостройки ждали, когда же в их дворе устранят прорыв трубы с горячей водой.
10 мартаOm1.ru
В Омске более 200 избирательных бюллетеней оказались помечены кровьюДо выборов еще восемь дней, а кто-то уже кровью подписал более двух сотен бланков в нашем регионе.
10 мартаOm1.ru
В Омске пятилетняя девочка попала под колеса таксиСообщается, что ребенок выбежал в междворовой проезд под колеса иномарки.
10 мартаOm1.ru
В Кировском округе Омска сгорели дотла два частных домаПожар случился накануне поздно вечером.
9 мартаOm1.ru
В горящей многоэтажке в центре Омска пострадали несколько жильцов33 человека спасатели успели эвакуировать.
9 мартаOm1.ru
В Омской области полицейскому пришлось отстреливаться от злой собакиСтражи порядка пришли разбираться к хозяину, алабай которого едва не покусал соседку, но сами столкнулись со злобным псом. Впрочем, животное не пострадало.
9 мартаOm1.ru
Объявленного в федеральный розыск омича задержали в Москве при проезде на красный светМужчина в Омске угнал машину у знакомой, а затем уехал на арендованной иномарке в Казахстан. Там он продал автомобиль, после чего устроился водителем автобуса в Москве.
9 мартаOm1.ru
На ремонт Красного пути в Омске потратят больше 100 миллионов (список дорог)Минстрой представил скорректированный список 20 дорог, которые в этом году ждет капитальный ремонт.
9 мартаOm1.ru
Водитель «Яндекс. Такси» сбил омичку на переходе у МСЧ-11По словам очевидцев, пострадавшая была без сознания.
9 мартаOm1.ru
В Горьковском районе при пожаре погибли две сестры и их дедушкаОгонь в сельском доме тушат уже третий час.
8 мартаOm1.ru
Из-за ветра в Омске падают деревьяСтарые тополя не выдерживают штормового ветра.
7 мартаOm1.ru
В омской школе на ребенка во время урока обрушился потолокМальчика увезли на скорой в больницу.
7 мартаOm1.ru
Омский «Авангард» обыграл дома уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:3Счет в серии стал 1:2 в пользу «ястребов».
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