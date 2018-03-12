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Новости от Om1.ru
14:09 (мск)
Om1.ru
В Омске будут переделывать некачественно построенные дороги
Представители министерства проверят выполненные ремонтные работы на качество.
13:05 (мск)
Om1.ru
Дорогу из Омска в Казахстан перекрыли из-за паводка
Об этом сообщила пресс-служба РГП «Казахавтодор».
10:57 (мск)
Om1.ru
Омичам предлагают путешествовать по «Императорскому маршруту»
Туристов отправят по местам пребывания царской семьи.
10:40 (мск)
Om1.ru
В день выборов президента в Омске разыграют 30 IPhone X
Портал Om1.ru подарит сразу три IPhone X за самые позитивные семейные фото.
08:32 (мск)
Om1.ru
В случае подтопления омичи могут бесплатно обратиться в службу ЖКХ
Талоны на вывоз снега могут получить жители Октябрьского округа.
08:12 (мск)
Om1.ru
Запах химии в Омске был из-за неблагоприятных метеорологических условий
За первые 13 часов 11 марта жалобы поступили от четырех омичей.
11 марта
Om1.ru
Омская мэрия ищет перевозчиков на городские маршруты
Департамент транспорта объявил конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам.
10 марта
Om1.ru
В Омске раскопали «гейзер», который топил двор на Московке
В течение месяца жильцы новостройки ждали, когда же в их дворе устранят прорыв трубы с горячей водой.
10 марта
Om1.ru
В Омске более 200 избирательных бюллетеней оказались помечены кровью
До выборов еще восемь дней, а кто-то уже кровью подписал более двух сотен бланков в нашем регионе.
10 марта
Om1.ru
В Омске пятилетняя девочка попала под колеса такси
Сообщается, что ребенок выбежал в междворовой проезд под колеса иномарки.
10 марта
Om1.ru
В Кировском округе Омска сгорели дотла два частных дома
Пожар случился накануне поздно вечером.
9 марта
Om1.ru
В горящей многоэтажке в центре Омска пострадали несколько жильцов
33 человека спасатели успели эвакуировать.
9 марта
Om1.ru
В Омской области полицейскому пришлось отстреливаться от злой собаки
Стражи порядка пришли разбираться к хозяину, алабай которого едва не покусал соседку, но сами столкнулись со злобным псом. Впрочем, животное не пострадало.
9 марта
Om1.ru
Объявленного в федеральный розыск омича задержали в Москве при проезде на красный свет
Мужчина в Омске угнал машину у знакомой, а затем уехал на арендованной иномарке в Казахстан. Там он продал автомобиль, после чего устроился водителем автобуса в Москве.
9 марта
Om1.ru
На ремонт Красного пути в Омске потратят больше 100 миллионов (список дорог)
Минстрой представил скорректированный список 20 дорог, которые в этом году ждет капитальный ремонт.
9 марта
Om1.ru
Водитель «Яндекс. Такси» сбил омичку на переходе у МСЧ-11
По словам очевидцев, пострадавшая была без сознания.
9 марта
Om1.ru
В Горьковском районе при пожаре погибли две сестры и их дедушка
Огонь в сельском доме тушат уже третий час.
8 марта
Om1.ru
Из-за ветра в Омске падают деревья
Старые тополя не выдерживают штормового ветра.
7 марта
Om1.ru
В омской школе на ребенка во время урока обрушился потолок
Мальчика увезли на скорой в больницу.
7 марта
Om1.ru
Омский «Авангард» обыграл дома уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:3
Счет в серии стал 1:2 в пользу «ястребов».
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