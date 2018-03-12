9 марта Om1.ru

Объявленного в федеральный розыск омича задержали в Москве при проезде на красный свет

Мужчина в Омске угнал машину у знакомой, а затем уехал на арендованной иномарке в Казахстан. Там он продал автомобиль, после чего устроился водителем автобуса в Москве.