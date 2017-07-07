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События недели в фотографиях

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 1 по 7 июля 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

1 июля. За месяц в результате действий авиации коалиции в окрестностях Ракки погибли порядка 200 сирийцев. На фотографии мальчик, спасенный из обстреливаемого города, сидит на дороге недалеко от деревни аль-Карама.

Источник: Reuters

1 июля. В бразильских городах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу прошли акции протеста против трудовой и пенсионной реформ, предложенных президентом страны Мишелем Темером. Полиция была вынуждена применить против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

Источник: Reuters

2 июля. Кубок конфедераций по футболу завершился победой сборной Германии. Немцы выиграли у команды Чили со счетом 1:0. Для них это первый титул победителя турнира, ранее лучшим результатом было третье место в 2005 году.

Источник: РИА "Новости"

2 июля. В результате опрокидывания лодки на реке Тогузак Челябинской области погибли семь человек, среди них было четверо детей. По сообщению МЧС, погибшие нарушили все возможные правила безопасности на воде.

Источник: МЧС РФ

3 июля. В Баварии в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком пострадали более 30 человек, несколько находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе было два водителя и 46 пассажиров, некоторые из которых числятся пропавшими без вести.

Источник: AP 2017

3 июля. В центре Мехико найдена «башня из черепов». Археологи полагают, что находка является частью «Великой стены из черепов», куда ацтеки помещали останки военнопленных, принесенных в жертву богам.

Источник: Reuters

4 июля. КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Пуск был произведен перед саммитом G20, на котором США планируют поднять северокорейскую проблему. Госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал это новой угрозой миру и заявил, что Вашингтон не допустит появления у КНДР ядерного оружия.

Источник: Reuters

4 июля. В США прошло празднование Дня Независимости. Общенациональный праздник был отмечен острейшим конфликтом между президентом Дональдом Трампом и ведущими СМИ. Трамп разместил в Twitter видео, на котором он изображает избиение человека с логотипом телекомпании CNN вместо лица.

Источник: Reuters

5 июля. В Венесуэле сторонники правительства и президента Николаса Мадуро ворвались на территорию парламента, контролируемого оппозицией. Активисты начали покидать здание только после семичасовой осады, в результате которой пострадало семь депутатов.

Источник: Reuters

5 июля. В китайской провинции Шаньси построили первую в мире солнечную электростанцию в форме гигантской панды. После полного запуска электростанция будет производить до 3,2 миллиарда кВт/ч. Срок ее эксплуатации составит 25 лет.

Источник: UNDP in China

6 июля. В Японии число погибших из-за наводнения на острове Кюсю возросло до семи человек. По меньшей мере 15 человек числятся пропавшими без вести. Метеорологи предупреждают о возможном ухудшении ситуации из-за продолжения ливней.

Источник: Reuters

6 июля. В Германии стартовала 104-ая велогонка «Тур де Франс». Ее маршрут проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. На фотографии женщина на лошади едет по пути гонщиков между французскими городами Везуль и Труа.

Источник: Reuters

7 июля. Санкционированный митинг «За солидарный мир — против саммита G20 в Гамбурге» перерос в беспорядки в результате присоединения радикалов к мирному шествию. Пострадали более ста полицейских. Ожидается, что в ближайшие дни манифестации продолжатся.

Источник: Reuters

7 июля. В Гамбурге стартовали переговоры «большой двадцатки». При встрече на полях саммита президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожали друг другу руки.

Источник: AP 2017
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