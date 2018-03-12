Международный союз электросвязи признал российский статус КрымаСИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Международный союз электросвязи, являющийся специализированным учреждением ООН, признал российский статус Республики Крым и города Севастополя. Об этом журналистам в Симферополе сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
Прокуратура Украины вызвала российских судей на допрос из-за КрымаСИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Главная военная прокуратура Украины заявила о вызове на допрос председателя и 18 судьей Конституционного суда Российской Федерации. Киев подозревает их в «соучастии в посягательстве на целостность Украины» из-за событий, связанных с вхождением Крыма в состав России в марте 2014 года.
12:30 (мск)РИА Крым
Крымский бизнесмен попался на незаконной «обналичке» 140 млн рубСИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Украинцы едут в Крым работать — центр занятостиСИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. В Крыму есть банк данных украинцев, которые хотят работать на полуострове в курортный сезон. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала замдиректора ГКУ «Центр занятости населения» Анжелика Бурец.
В Крыму иномарка «влетела» в машину ДПССИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Возле Красногвардейского иномарка врезалась в автомобиль ВАЗ-2115 сотрудников ДПС. Как сообщают очевидцы в соцсетях, ДТП произошло утром в пятницу.
8 марта в Крыму: куда сходить и чем заняться на праздничных выходныхСИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. В этом году Международный женский день принес крымчанам целых пять выходных дней. В честь праздника в городах Крыма в эти дни пройдут развлекательные и культурные мероприятия на любой вкус. В программе — музыкальные концерты, велопарад и фототуры, танцевальные марафоны, фестивали, выставки и мастер-классы.
7 мартаРИА Крым
В МИД Украины прокомментировали просьбу Собчак посетить КрымСИМФЕРОПОЛЬ. 7 мар — РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter ответил на обращение кандидата в президенты России Ксении Собчак в украинское посольство с просьбой посетить Крым. Глава украинского внешнеполитического ведомства назвал заявление телеведущей «политической шизофренией».
7 мартаРИА Крым
Когда и где в Крыму не будет светаСИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. В связи с проведением регламентных работ 13 марта с 8 утра будет прекращена подача электроэнергии на ряде улиц крымской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.