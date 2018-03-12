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Прокуратура Украины вызвала российских судей на допрос из-за Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Главная военная прокуратура Украины заявила о вызове на допрос председателя и 18 судьей Конституционного суда Российской Федерации. Киев подозревает их в «соучастии в посягательстве на целостность Украины» из-за событий, связанных с вхождением Крыма в состав России в марте 2014 года.