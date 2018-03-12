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Новости от РИА Крым

16:09 (мск)РИА Крым
Герои среди нас: симферополец потушил пожар и спас пенсионерку с ребенкомСИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. В крымской столице чествовали жителя Симферополя Александра Борисова, который самостоятельно потушил пожар в многоэтажке и спас пожилую женщину с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
15:09 (мск)РИА Крым
Международный союз электросвязи признал российский статус КрымаСИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Международный союз электросвязи, являющийся специализированным учреждением ООН, признал российский статус Республики Крым и города Севастополя. Об этом журналистам в Симферополе сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
14:28 (мск)РИА Крым
Украинец пытался попасть в Крым по паспорту с «левой» фотографиейСИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК задержали в пункте пропуска «Джанкой» украинца, который пытался попасть в Крым по недействительному паспорту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
13:59 (мск)РИА Крым
Прокуратура Украины вызвала российских судей на допрос из-за КрымаСИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Главная военная прокуратура Украины заявила о вызове на допрос председателя и 18 судьей Конституционного суда Российской Федерации. Киев подозревает их в «соучастии в посягательстве на целостность Украины» из-за событий, связанных с вхождением Крыма в состав России в марте 2014 года.
12:30 (мск)РИА Крым
Крымский бизнесмен попался на незаконной «обналичке» 140 млн рубСИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
11:58 (мск)РИА Крым
Олег Газманов и «Любэ» поздравят севастопольцев с годовщиной референдумаСИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. В преддверие четвертой годовщины референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав России, в городе-герое пройдет митинг-концерт. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
11 мартаРИА Крым
Украинцы едут в Крым работать — центр занятостиСИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. В Крыму есть банк данных украинцев, которые хотят работать на полуострове в курортный сезон. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала замдиректора ГКУ «Центр занятости населения» Анжелика Бурец.
10 мартаРИА Крым
В Крыму назвали средние зарплаты в курортной сфереСИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Крыму средняя оплата труда в санаторно-курортной сфере в пик курортного сезона приближается к средней зарплате по Республике и составляет 22 тыс рублей.
10 мартаРИА Крым
Подробности аварии с машиной ДПС в Крыму: три человека в больницеСИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В результате аварии с участием автомобиля Lada Granta и машины ДПС, которая произошла накануне в Красногвардейском районе, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
10 мартаРИА Крым
В Крыму 60-летнему мужчине грозит тюрьма за хранение порохаСИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Симферополе арестовали 60-летнего мужчину, подозреваемого в хранении охотничьего пороха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
10 мартаРИА Крым
На пожаре в Крыму спасли пенсионерку и эвакуировали 15 жильцовСИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В пгт Нижнегорский на пожаре в пятиэтажном доме спасли человека, еще 15 жильцов эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.
10 мартаРИА Крым
Бюджет Крыма собрал почти 36 млн рублей транспортного налогаСИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В январе-феврале этого года в бюджет Республики Крым поступило 4,1 млрд доходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов РК.
9 мартаРИА Крым
В Крыму иномарка «влетела» в машину ДПССИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Возле Красногвардейского иномарка врезалась в автомобиль ВАЗ-2115 сотрудников ДПС. Как сообщают очевидцы в соцсетях, ДТП произошло утром в пятницу.
9 мартаРИА Крым
В крымском селе мужчина упал в 10-метровый колодецСИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. В селе Красный Мак Бахчисарайского района 44-летний мужчина упал в коллекторный колодец глубиной около 10 метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
9 мартаРИА Крым
Американский беспилотник провел разведку у берегов КрымаМОСКВА, 9 мар — РИА Новости Крым. Вдоль побережья Крыма несколько часов летал стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk.
9 мартаРИА Крым
На соцвыплаты крымчанам выделили почти 2 млрд рублейСИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. В январе-феврале этого года на социальные выплаты в Крыму направлено 1,8 млрд рублей. Об этом сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.
8 мартаРИА Крым
Туман остановил работу Керченской паромной переправыРабота Керченской паромной переправы приостановлена из-за тумана. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».
7 мартаРИА Крым
8 марта в Крыму: куда сходить и чем заняться на праздничных выходныхСИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. В этом году Международный женский день принес крымчанам целых пять выходных дней. В честь праздника в городах Крыма в эти дни пройдут развлекательные и культурные мероприятия на любой вкус. В программе — музыкальные концерты, велопарад и фототуры, танцевальные марафоны, фестивали, выставки и мастер-классы.
7 мартаРИА Крым
В МИД Украины прокомментировали просьбу Собчак посетить КрымСИМФЕРОПОЛЬ. 7 мар — РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter ответил на обращение кандидата в президенты России Ксении Собчак в украинское посольство с просьбой посетить Крым. Глава украинского внешнеполитического ведомства назвал заявление телеведущей «политической шизофренией».
7 мартаРИА Крым
Когда и где в Крыму не будет светаСИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. В связи с проведением регламентных работ 13 марта с 8 утра будет прекращена подача электроэнергии на ряде улиц крымской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
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