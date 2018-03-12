5 марта АиФ Самара

В Сызрани рыбак поймал щуку с наростами, знатоки считают, что это рыбий рак

Хотя считается, что фибрасоркома рыб не опасна для человека, рыбаки посоветовали не употреблять больную рыбу в пищу не давать её даже собакам или кошкам.