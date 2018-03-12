Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Путин рассказал, что обсуждает с дочерьми
Избитую до слепоты в тюрьме США россиянку увидели дипломаты
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
С-500 «Прометей» — опыт России в развитии ПВО
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
8Венере Милосской сделали протезы

Новости от АиФ Самара

11:44 (мск)АиФ Самара
Пара решила ночью дойти по льду реки из Бестужевки до Сызрани и заблудиласьПомогли замерзающим путешественникам сызранские спасатели.
7 мартаАиФ Самара
В Приволжском районе снегоход «Тайга» столкнулся с пикапом Toyota HiluxВодителю снегохода потребовалась помощь медиков.
7 мартаАиФ Самара
В Самаре Владимира Путина накормили булками с макомПрезидент России Владимир Путин приехал на Самарский Булочно-Кондитерский комбинат, где пройдет встреча с женщинами-предпринимателями из различных городов России.
7 мартаАиФ Самара
В Красноглинском районе Самары организуют продажу сельхозпродукцииСвою продукцию представят местные и региональные товаропроизводители.
7 мартаАиФ Самара
Тольяттинца задержали в момент передачи полицейскому взятки 200 тыс. рублейВзяткодателю грозит длительный срок.
6 мартаАиФ Самара
В Самаре за мытьё машин у водоразборных колонок будут штрафоватьМойка автомобилей, бутылок, домашних животных у водоразборных колонок является грубым нарушением закона.
6 мартаАиФ Самара
В Самарской области «накрыли» цех по производству «левого» алкоголяОн работал в Ставропольском районе губернии.
6 мартаАиФ Самара
В Самарскую область прибыл министр экономразвития РФ Максим ОрешкинВслед за вице-премьером Аркадием Дворковичем в Тольятти приехал глава минэкономразвития России Максим Орешкин.
6 мартаАиФ Самара
В Самаре суд отказал в УДО главбуху крупной финансовой пирамидыОт деятельности финансовой пирамиды пострадало более тысячи человек, а общий ущерб составил около 200 млн. рублей.
6 мартаАиФ Самара
Под Сызранью в тройном ДТП погиб молодой человек, ещё двое пострадалиТело погибшего водителя зажало в покорёженной машине.
5 мартаАиФ Самара
В Сызрани рыбак поймал щуку с наростами, знатоки считают, что это рыбий ракХотя считается, что фибрасоркома рыб не опасна для человека, рыбаки посоветовали не употреблять больную рыбу в пищу не давать её даже собакам или кошкам.
5 мартаАиФ Самара
В ночь на понедельник убирали снег с улиц Самары около 300 спецмашинРасчисткой выходов из подъездов многоквартирных домов, пешеходных дорожек, скатных крыш, козырьков занимаются управляющие организации.
1 мартаАиФ Самара
22-летняя самарчанка убила 56-летнего мужчину, пришедшего в гости к её мамеСмертельное ранение мужчине было нанесено во время конфликта на бытовой почве.
1 мартаАиФ Самара
Жителю Самары незаконно начислили плату за коммунальные услугиВ незаконном начислении коммунальных услуг разбиралась прокуратура.
1 мартаАиФ Самара
В Самаре на мартовские праздники меняется движения пригородных поездовВ праздничные дни отменяется несколько электричек.
1 мартаАиФ Самара
Региональное УФАС возбудило дело в отношении администрации СамарыПоводом для возбуждения дела послужила организация торговли новогодними елками.
28 февраляАиФ Самара
Петер Шмейхель пожелал участникам кубкового матча в Самаре хорошей игрыПетер Шмейхель оставил автограф на афише «Крыльев Советов» и попросил своего сына Каспера, являющегося основным вратарем датской команды также оставить свой автограф.
28 февраляАиФ Самара
В Самаре на ул. Авроры водитель «Нивы» насмерть сбил пожилого мужчинуПрибывшие на место гибели пешехода сотрудники Госавтоинспекции оградили место ДТП, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.
27 февраляАиФ Самара
Скоропостижно скончался прокурор Октябрьска Игорь ЗятчинПричина смерти Игоря Зятчина пока неизвестна.
27 февраляАиФ Самара
В Тольятти полиция ликвидировала лабораторию по производству наркотиковОрганизатор нарколаборатории арестован, полиция устанавливает его соучастников.
Умер Олег Табаков
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Все ли зависит от случая: названы способы выиграть в лотерею
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь