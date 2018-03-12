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Новости от АиФ Самара
11:44 (мск)
АиФ Самара
Пара решила ночью дойти по льду реки из Бестужевки до Сызрани и заблудилась
Помогли замерзающим путешественникам сызранские спасатели.
7 марта
АиФ Самара
В Приволжском районе снегоход «Тайга» столкнулся с пикапом Toyota Hilux
Водителю снегохода потребовалась помощь медиков.
7 марта
АиФ Самара
В Самаре Владимира Путина накормили булками с маком
Президент России Владимир Путин приехал на Самарский Булочно-Кондитерский комбинат, где пройдет встреча с женщинами-предпринимателями из различных городов России.
7 марта
АиФ Самара
В Красноглинском районе Самары организуют продажу сельхозпродукции
Свою продукцию представят местные и региональные товаропроизводители.
7 марта
АиФ Самара
Тольяттинца задержали в момент передачи полицейскому взятки 200 тыс. рублей
Взяткодателю грозит длительный срок.
6 марта
АиФ Самара
В Самаре за мытьё машин у водоразборных колонок будут штрафовать
Мойка автомобилей, бутылок, домашних животных у водоразборных колонок является грубым нарушением закона.
6 марта
АиФ Самара
В Самарской области «накрыли» цех по производству «левого» алкоголя
Он работал в Ставропольском районе губернии.
6 марта
АиФ Самара
В Самарскую область прибыл министр экономразвития РФ Максим Орешкин
Вслед за вице-премьером Аркадием Дворковичем в Тольятти приехал глава минэкономразвития России Максим Орешкин.
6 марта
АиФ Самара
В Самаре суд отказал в УДО главбуху крупной финансовой пирамиды
От деятельности финансовой пирамиды пострадало более тысячи человек, а общий ущерб составил около 200 млн. рублей.
6 марта
АиФ Самара
Под Сызранью в тройном ДТП погиб молодой человек, ещё двое пострадали
Тело погибшего водителя зажало в покорёженной машине.
5 марта
АиФ Самара
В Сызрани рыбак поймал щуку с наростами, знатоки считают, что это рыбий рак
Хотя считается, что фибрасоркома рыб не опасна для человека, рыбаки посоветовали не употреблять больную рыбу в пищу не давать её даже собакам или кошкам.
5 марта
АиФ Самара
В ночь на понедельник убирали снег с улиц Самары около 300 спецмашин
Расчисткой выходов из подъездов многоквартирных домов, пешеходных дорожек, скатных крыш, козырьков занимаются управляющие организации.
1 марта
АиФ Самара
22-летняя самарчанка убила 56-летнего мужчину, пришедшего в гости к её маме
Смертельное ранение мужчине было нанесено во время конфликта на бытовой почве.
1 марта
АиФ Самара
Жителю Самары незаконно начислили плату за коммунальные услуги
В незаконном начислении коммунальных услуг разбиралась прокуратура.
1 марта
АиФ Самара
В Самаре на мартовские праздники меняется движения пригородных поездов
В праздничные дни отменяется несколько электричек.
1 марта
АиФ Самара
Региональное УФАС возбудило дело в отношении администрации Самары
Поводом для возбуждения дела послужила организация торговли новогодними елками.
28 февраля
АиФ Самара
Петер Шмейхель пожелал участникам кубкового матча в Самаре хорошей игры
Петер Шмейхель оставил автограф на афише «Крыльев Советов» и попросил своего сына Каспера, являющегося основным вратарем датской команды также оставить свой автограф.
28 февраля
АиФ Самара
В Самаре на ул. Авроры водитель «Нивы» насмерть сбил пожилого мужчину
Прибывшие на место гибели пешехода сотрудники Госавтоинспекции оградили место ДТП, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.
27 февраля
АиФ Самара
Скоропостижно скончался прокурор Октябрьска Игорь Зятчин
Причина смерти Игоря Зятчина пока неизвестна.
27 февраля
АиФ Самара
В Тольятти полиция ликвидировала лабораторию по производству наркотиков
Организатор нарколаборатории арестован, полиция устанавливает его соучастников.
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