Выбраны научные исследования, которые помогут улучшить здоровье

Исследователи из Бостона установили, что мужчины, которые регулярно хорошо спят, могут жить почти на пять лет дольше, чем те, кто этого не делает, а женщины — на два года. Однако на долголетие влияет не только количество сна, но и его качество.
Психиатр и эксперт в области медицины сна заявил в интервью для Business Insider, что «наверстать» упущенные часы отдыха можно только при условии, что этот дефицит не слишком большой. Иначе процесс станет необратимым, а недосып — хроническим.
Доцент кафедры организационного поведения Тринити-колледжа в Дублине в статье для The Conversation объяснил, какие существуют способы борьбы с нарушенным сном. В том числе — с недосыпом.
Группа немецких ученых опубликовала научную работу, показывающую, что люди дольше находятся в фазе быстрого сна зимой, а в фазе глубокого — летом и осенью. Исследователи отмечают, что на качество сна влияет множество факторов, в том числе уровень естественного освещения, стресс, световое загрязнение, но немаловажную роль играет и сезонность.
Ученые из США, Бразилии и Южной Кореи изучили данные почти 120 тысяч человек, чтобы выявить связь между физической активностью и смертностью у взрослых. Результаты показали, что у людей, еженедельно занимавшихся физкультурой в интенсивном ритме на протяжении 150−300 минут, выявили снижение вероятности смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на 27−33%, не от ССЗ — на 19%, в целом — на 21−23%.
Сотрудники Медицинского центра Университета Вандербильта опубликовали исследование, в котором были приведены данные, собранные с фитнес-браслетов 6042 американцев. По его результатам ученые установили, что ожирение, диабет, высокое кровяное давление, депрессия и апноэ во сне — лишь несколько заболеваний, которых можно избежать, увеличив количество и интенсивность ежедневно пройденных шагов.
А согласно исследованию ученых Киотского и Калифорнийского университетов, есть определенное количество шагов, которые значительно снижают риск ранней смерти. При этом делать их нужно не ежедневно.
Физиологи Колумбийского университета опубликовали исследование, в котором дали ответ, как часто нужно двигаться при малоподвижном образе жизни, чтобы организм был в тонусе. В отличие от других исследований, в которых проверялись один или два варианта активности, в новой работе были проверены пять различных вариантов перерыва, включая отсутствие физнагрузок.
Во время загрузки произошла ошибка.
Исследование, опубликованное сотрудниками Рутгерского университета и Университета Вирджиния показало, что циклы сна и бодрствования сильно влияют на метаболизм и пищевые привычки. У организма тех, кто поздно ложится спать, снижается способность перерабатывать жиры в энергию. А еще «совы» больше предрасположены к диабету и болезням сердца.
Чрезмерное добавление соли в готовую пищу сокращает продолжительность жизни мужчин на два года и три месяца, женщин — на полтора года, утверждают американские ученые. К такому выводу пришли ученые Тулейнского университета общественного здравоохранения и тропической медицины в Новом Орлеане.
Недавно в журнале National Geographic появился материал с анализом многолетних исследований на тему того, полезно ли голодание для здоровья. В статье своим мнением поделились сразу несколько экспертов, которые годами изучали этот вопрос.
Исследования выявили наилучший возраст для борьбы с курением. Ученые использовали данные Национального опросника о состоянии здоровья граждан Америки, анкеты мониторинга здоровья населения США и базы данных о смертности. При этом исследователи брали в расчет ответы как заядлых курильщиков, так и тех, кто бросил, никогда не курил или выкурил не более 100 сигарет за всю свою жизнь.
Недавно исполнительный директор Международной лаборатории искусства и умственной деятельности Центра прикладной нейроэстетики при медицинском факультете Университета Джонса Хопкинса опубликовала книгу, в которой собрала несколько исследований, доказывающих, какие хобби продлевают жизнь и улучшают работу мозга.
Ученые Университета имени Лоранда Этвёша в Будапеште связали частый обмен фотографиями в социальных сетях с повышенным риском депрессии.
Специалисты из Университета Эксетера в ходе исследования с участием 2500 человек выяснили, что любование закатами и рассветами улучшает психическое здоровье людей. Похожие эмоции вызывают радуга и другие природные явления, но их эффект выражен не столь ярко.
Работники Западного университета Тимишоара в Румынии выявили эффективность микроперерывов для улучшения самочувствия, работоспособности и борьбы с выгоранием.
Отмечено, что переключение на другие задачи и помощь коллегам не является перерывом.
Ученые Гарвардского университета доказали, что одиночество не менее пагубно для здоровья, чем курение. В исследовании подчеркивается, что для здоровья важны все отношения: и внутрисемейные, и профессиональные, и любовные.
Исследователи Института глобального здравоохранения Университетского колледжа Лондона пришли к выводу о том, что социальные сети провоцируют появление и развитие расстройств пищевого поведения. Это показал метаанализ 50 исследований.
Сотрудники Института эволюционной антропологии общества Макса Планка и Университетской клиники Гамбург-Эппендорф опубликовали исследование, подтверждающее, что пение птиц снижает тревогу и избавляет от иррациональных мыслей.