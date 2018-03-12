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Жителей Воронежской области на рабочей неделе ожидает потепление
Весна всё-таки придёт в Воронежскую область. На новой рабочей неделе жителей региона ожидает потепление
Движение по Театральному проезду в Воронеже запретят
Прекращено дело о махинациях с участком на Ленинском проспекте
Худрук Воронежского оперного театра Огиевский ушел в отставку
Жительницу региона наградили за спасение двоих тонущих детей
Худрук Воронежского оперного театра Огиевский ушел в отставку
Жительницу региона наградили за спасение двоих тонущих детей
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Мать с ребенком попали в больницу из-за отравления в Воронеже
Воронежского ресторатора объявили банкротом
Разрушающийся купол Воронежского цирка расстроил горожан (фото)
Политика
09:26 (мск)
36on.ru
Заявление Яроша о захвате Воронежа, Кубани и Ростова назвали бредом и троллингом
Заявление Дмитрия Яроша, депутата Верховной рады, бывшего лидера экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной в РФ, вызвало практически незамедлительную реакцию в России.
Ярош: Украина может захватить Кубань и Воронеж
В преддверии ЧМ-2018 Виталий Мутко по ошибке «отправил» сборную Швейцарии в Воронеж
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Глава региона признался воронежским женщинам в любви
Экономика
11 марта
Комсомольская правда
Воронежская область получит финансирование на строительство мусоросортировочных заводов
Наш регион стал лидером по количеству заявок в Минприроды РФ.
Для воронежской ОЭЗ нашли шесть резидентов
Власти РФ выделят 39 млн рублей на развитие медпомощи в Воронежской области
Воронежский аэропорт запланировал запустить рейсы в Черногорию
Общество
12:52 (мск)
РИА "Воронеж"
В верхнемамонском селе Ольховатка открыли детсад на 30 мест
На ремонт помещения из облбюджета выделили 5 млн рублей.
Третий фестиваль музыки Арно Бабаджаняна пройдет 25—26 апреля
Известный ресурс высмеял улицы Воронежа, названные в честь несуществующих людей
В Воронеже «Весенний вернисаж» продолжает открывать имена новых художников
События
9 марта
РИА "Воронеж"
В Воронеже пропала 70-летняя женщина
Зинаида Шаламова ушла из дома 7 марта.
Воронежец поджег «Мерседес» из мести своему отцу
В Воронежской области вор-рецидивист сломал стену магазина топором
В воронежском микрорайоне Подгорное сгорела баня
Справки
Контроль за оружием и оружейное лобби в США
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Фоторепортажи
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Венере Милосской сделали протезы
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Представители Южной Кореи побывали в КНДР
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Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
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Юбилейный «Оскар»
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На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
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Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
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Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
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10 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
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Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
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В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
Спорт
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Авто
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