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Жителей Воронежской области на рабочей неделе ожидает потеплениеВесна всё-таки придёт в Воронежскую область. На новой рабочей неделе жителей региона ожидает потепление
Движение по Театральному проезду в Воронеже запретят
Прекращено дело о махинациях с участком на Ленинском проспекте
Худрук Воронежского оперного театра Огиевский ушел в отставку
Жительницу региона наградили за спасение двоих тонущих детей
Политика
09:26 (мск)36on.ru
Заявление Яроша о захвате Воронежа, Кубани и Ростова назвали бредом и троллингомЗаявление Дмитрия Яроша, депутата Верховной рады, бывшего лидера экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной в РФ, вызвало практически незамедлительную реакцию в России.
Экономика
11 мартаКомсомольская правда
Воронежская область получит финансирование на строительство мусоросортировочных заводовНаш регион стал лидером по количеству заявок в Минприроды РФ.
Общество
12:52 (мск)РИА "Воронеж"
В верхнемамонском селе Ольховатка открыли детсад на 30 местНа ремонт помещения из облбюджета выделили 5 млн рублей.
События
9 мартаРИА "Воронеж"
В Воронеже пропала 70-летняя женщинаЗинаида Шаламова ушла из дома 7 марта.
Справки
Контроль за оружием и оружейное лобби в США7 карточек
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
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