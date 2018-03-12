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Под Уфой построят завод по переработке вторсырьяВ Уфимском районе на территории Жуковского сельсовета планируется строительство комплекса по сбору и заготовке вторичных ресурсов
36 жителей Башкирии заболели гриппом
На заводе «НефАЗ» освоен выпуск электробусов
Роспотребнадзор сообщил, на что чаще всего жалуются жители РБ
Синоптики: в Башкирию придет весеннее потепление
Политика
14:54 (мск)ГТРК Башкортостан
Рустэм Хамитов провёл встречу с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем КогогинымКак сообщает пресс-служба главы региона, 12 марта в Доме Республики глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.
Экономика
14:14 (мск)Интерфакс
Уфимский девелопер к 2020 г намерен построить в Уфе спорткомплекс за 2,2 млрд рубУфа. 12 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — ООО «Сити Девелопмент» (Уфа) планирует построить в Уфе спортивно-развлекательный комплекс «Центр поддержки хоккея и других видов массового спорта», проект девелопера включен в перечень башкирских приоритетных инвестиционных проектов.
Общество
12:53 (мск)ИА Башинформ
Названы районы Башкирии, где чаще всего заражаются мышиной лихорадкойУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В 2017 году в Роспотребнадзоре Башкирии зафиксировали 1305 случаев заражения мышиной лихорадкой. Причем 4% из них — дети до 17 лет (54 человека). Этот показатель на 12 случаев меньше, чем в 2016 году.
События
14:35 (мск)Интерфакс
Пьяный водитель «легковушки» врезался в междугородний автобус в Башкирии, пострадали три пассажираУфа. 12 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Три человека получили травмы в результате ДТП с участием междугороднего пассажирского автобуса в Мечетлинском районе Башкирии, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе УГИБДД по республике.
Справки
Контроль за оружием и оружейное лобби в США7 карточек
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