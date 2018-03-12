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Под Уфой построят завод по переработке вторсырья
В Уфимском районе на территории Жуковского сельсовета планируется строительство комплекса по сбору и заготовке вторичных ресурсов
36 жителей Башкирии заболели гриппом
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Синоптики: в Башкирию придет весеннее потепление
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Житель Уфы запер гостей и поджег дом
Политика
14:54 (мск)
ГТРК Башкортостан
Рустэм Хамитов провёл встречу с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным
Как сообщает пресс-служба главы региона, 12 марта в Доме Республики глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.
В отношении экс-главы администрации Иглинского района Башкирии возбуждено уголовное дело
Уфимцы досрочно проголосовали в США за будущего президента России
В 2018 году в республике пройдёт конкурс «Лидеры Башкортостана» — Рустэм Хамитов
Экономика
14:14 (мск)
Интерфакс
Уфимский девелопер к 2020 г намерен построить в Уфе спорткомплекс за 2,2 млрд руб
Уфа. 12 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — ООО «Сити Девелопмент» (Уфа) планирует построить в Уфе спортивно-развлекательный комплекс «Центр поддержки хоккея и других видов массового спорта», проект девелопера включен в перечень башкирских приоритетных инвестиционных проектов.
Башкирия получит 1,36 млрд рублей на создание дополнительных мест в яслях
В правительстве Башкирии установили цены на сельское жилье
Жители Башкирии могут получить новый вычет по земельному налогу
Общество
12:53 (мск)
ИА Башинформ
Названы районы Башкирии, где чаще всего заражаются мышиной лихорадкой
УФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В 2017 году в Роспотребнадзоре Башкирии зафиксировали 1305 случаев заражения мышиной лихорадкой. Причем 4% из них — дети до 17 лет (54 человека). Этот показатель на 12 случаев меньше, чем в 2016 году.
Под Уфой закрыли «Светлую жизнь»
Погода в Башкирии: зима не уходит
Дорожники предупреждают о гололедице на некоторых трассах в Башкирии
События
14:35 (мск)
Интерфакс
Пьяный водитель «легковушки» врезался в междугородний автобус в Башкирии, пострадали три пассажира
Уфа. 12 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Три человека получили травмы в результате ДТП с участием междугороднего пассажирского автобуса в Мечетлинском районе Башкирии, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе УГИБДД по республике.
В больнице житель Башкирии угрожал убить медсестру
Стали известны подробности гибели пропавшей без вести 34-летней уфимки
В Уфе экс-сотрудник ГИБДД предстанет перед судом по трем статьям
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