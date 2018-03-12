12:53 (мск) ИА Башинформ

Названы районы Башкирии, где чаще всего заражаются мышиной лихорадкой

УФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В 2017 году в Роспотребнадзоре Башкирии зафиксировали 1305 случаев заражения мышиной лихорадкой. Причем 4% из них — дети до 17 лет (54 человека). Этот показатель на 12 случаев меньше, чем в 2016 году.