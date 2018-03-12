У пострадавшей на катке гомельчанки легкая травма головыГОМЕЛЬ, 12 марта — Sputnik. Молодая женщина, пострадавшая после инцидента в Гомеле в субботу, когда на посетителей катка обрушилась брезентовая кровля со снегом, пока остается в больнице, передает корреспондент Sputnik из Гомеля.
11 мартаSputnik.by
ЧП в шахте «Беларуськалия»: хронология событийМИНСК, 11 мар — Sputnik. Комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса, который произошел в пятницу вечером и унес жизни двух рабочих, создана на ОАО «Беларуськалий», сообщили в пресс-службе предприятия в воскресенье.