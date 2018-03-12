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Новости от Sputnik.by

11:55 (мск)Sputnik.by
Главврача из Пинска начнут судить 13 марта в столице за получение взятокМИНСК, 12 мар — Sputnik. Суд Центрального района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении главного врача Центральной районной больницы Пинска, который обвиняется в совершении коррупционных преступлений, сообщили в суде.
11:33 (мск)Sputnik.by
СК начал проверку в связи с обрушением крыши на ледовом катке в ГомелеМИНСК, 12 мар — Sputnik. Следственное управление УСК по Гомельской области проводит проверку по факту обрушения тентовой крыши ледового катка, расположенного на Речицком проспекте в Гомеле, сообщили в ведомстве.
09:11 (мск)Sputnik.by
Матюк: уже этим летом поднимем в Беларуси уникальный военный объектПрофессиональный водолаз, руководитель поисково-реставрационной группы «Поиск» Игорь Матюк рассказал радио Sputnik Беларусь о работе на Ладожском озере под Санкт-Петербургом и о планах по подъему уникальных образцов военной техники летом этого года в Беларуси.
07:55 (мск)Sputnik.by
Досрочное голосование для россиян организовано в шести белорусских городахМИНСК, 12 мар — Sputnik. Выездное досрочное голосование на выборах президента России было организовано в 6 городах Беларуси.
07:14 (мск)Sputnik.by
У пострадавшей на катке гомельчанки легкая травма головыГОМЕЛЬ, 12 марта — Sputnik. Молодая женщина, пострадавшая после инцидента в Гомеле в субботу, когда на посетителей катка обрушилась брезентовая кровля со снегом, пока остается в больнице, передает корреспондент Sputnik из Гомеля.
11 мартаSputnik.by
ЧП в шахте «Беларуськалия»: хронология событийМИНСК, 11 мар — Sputnik. Комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса, который произошел в пятницу вечером и унес жизни двух рабочих, создана на ОАО «Беларуськалий», сообщили в пресс-службе предприятия в воскресенье.
11 мартаSputnik.by
Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»Норвегия определила своего представителя на «Евровидении» открытым отбором на телевидении, который прошел в субботу 10 марта.
11 мартаSputnik.by
Суперкубок Беларуси по футболу уезжает в Брест: как это былоВпервые в истории Суперкубок Беларуси по футболу уедет в Брест: в финале «Динамо» взяло верх над БАТЭ. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты матча.
11 мартаSputnik.by
Зарплату будто и не получал: как живут студенты, которые сами платят за учебуОдни учатся заочно, потому что дневное «никак не потянут», другие делят все свое время между универом и двумя работами, отдыхая исключительно во сне.
11 мартаSputnik.by
Местные СМИ: оказавшиеся под завалом шахтеры «Беларуськалия» погиблиСпасательные работы продолжались более суток, вечером в субботу спасатели освободили из-под завала часть самоходного вагона, однако машиниста там не оказалось.
11 мартаSputnik.by
Второй крытый каток в Гомеле закрыли после ЧП с кровлейПосле осмотра четверо посетителей катка на Косарева — двое взрослых и двое детей — отпущены домой, одна женщина находится под наблюдением врачей.
10 мартаSputnik.by
Директор «Беларуськалия»: шахтеры пока не обнаружены, надеемся на лучшееСейчас на шахте не прекращаются спасательные работы, однако они осложнены тем, что не используется техника и завалы разбираются вручную.
10 мартаSputnik.by
Снова на катера: понтон в Житковичах уберут с наступлением ледоходаС началом активного хода льда временный мост не справится с нагрузкой, предупредили спасатели.
10 мартаSputnik.by
На «Беларуськалии» рассказали подробности обрушения в шахтеМИНСК, 10 мар — Sputnik. Подробности инцидента, произошедшего вечером 9 марта, рассказали в субботу в пресс-службе «Беларуськалия».
10 мартаSputnik.by
По новому механизму: в Беларуси опять подорожало топливоМИНСК, 10 мар — Sputnik. Цены на топливо выросли в субботу, 10 марта, в Беларуси, сообщается на сайте государственного концерна «Белнефтехим».
9 мартаSputnik.by
СМИ сообщили об очередном подорожании топливаЭто второе подорожание топлива в стране с начала года, в феврале цена выросла в среднем 1,6%.
9 мартаSputnik.by
Пьяный водитель влетел в столб и погиб в БрестеМестный житель, лишенный водительского удостоверения семь лет назад, не справился с управлением.
8 мартаSputnik.by
Мокрый снег с дождем накроют Беларусь в ближайшие дниНочью и утром будет слабый гололед, а на отдельных участках белорусских дорог образуется гололедица.
8 мартаSputnik.by
В Италии за сексуальное насилие над белоруской арестована семейная параДевушка из Беларуси с десятилетнего возраста приезжала на каникулы в Италию по программе реабилитации детей с территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
8 мартаSputnik.by
Маршрутка и джип столкнулись под Светлогорском: два человека погиблиПо предварительной версии ГАИ произошло лобовое столкновение микроавтобуса и внедорожника при плохих погодных условиях.
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