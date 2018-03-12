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Новости от Sputnik.md

15:33 (мск)Sputnik.md
Тэнасе подал в отставку: как прокомментировал это решение премьерКИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип утвердил на заседании правительства в понедельник заявление об отставке министра юстиции Александру Тэнасе.
14:00 (мск)Sputnik.md
Во сколько Кишиневу обходится телефонный терроризмКИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Ложное сообщение о минировании объектов, поступающее в правоохранительные органы, обходится примерно в 45 тысяч леев (2,7 тысячи долларов). Об этом сообщил в понедельник на заседании муниципальных служб замначальника Кишиневской полиции Силвиу Мушук.
11:03 (мск)Sputnik.md
Признание чиновника: что не так с молоком в МолдовеКИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Молочный скандал, который «вспыхнул» в Молдове, не на шутку встревожил общество.
11 мартаSputnik.md
«Декларации об объединении» не имеют никакой силы — глава МИД РумынииКИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что декларации об объединении с Румынией, принятые в некоторых селах Республики Молдова, не имеют никакой юридической ценности и не скажутся на отношения соседних стран, сообщает румынское агентство Mediafax.
11 мартаSputnik.md
Молдова рискует остаться без воды, а Днестр может пересохнутьСтроительство нескольких гидроэлектростанций на реке Днестр серьезно повлияет на экосистему реки и может вызвать экологическую катастрофу в регионе.
11 мартаSputnik.md
Министр юстиции Александру Тэнасе подал в отставкуО своем уходе с должности глава министерства сообщил в социальной сети.
11 мартаSputnik.md
Все больше жителей Молдовы страдают от психических заболеванийМы живем в эпоху настоящей эпидемии психологических и психических проблем, с которыми сталкиваются все больше людей. Тревога, неврозы, фобии становятся все более распространенными. Медики уже с трудом справляются с ситуацией, говорят эксперты.
11 мартаSputnik.md
Метеорологи бьют тревогу — на Европу может обрушиться вал небывалой жарыНас ждут новые сюрпризы погоды — после экстремально холодного февраля европейский континент ожидает беспрецедентная жара. Об этом говорят метеорологи, которые изучают полярный климат.
10 мартаSputnik.md
Сотрудников Железной дороги поймали при краже топлива из локомотиваРядом с одной из железнодорожных станций двое предприимчивых сотрудников «Железной дороги» решили слить часть топлива из локомотива.
10 мартаSputnik.md
Как в Молдове будут считать размер пенсии без трудовых книжекКИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. С 1 января 2019 года будет аннулировано действие решения правительства «О трудовых книжках». Это предусматривает представленный министерством здравоохранения, труда и социальной защиты на публичные обсуждения проект постановления.
10 мартаSputnik.md
Молдавские спасатели отправились в Италию, чтобы привезти пострадавшуюКИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. В субботу утром экипаж скорой медицинской помощи SMURD отправился в Италию, чтобы доставить в страну 59-летнюю гражданку нашей страны. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.
9 мартаSputnik.md
В Приднестровье готовятся к выборам президента РоссииТИРАСПОЛЬ, 9 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье активно ведется подготовка к предстоящим 18 марта выборам президента Российской Федерации, в регионе проживает более 200 тысяч российских соотечественников.
9 мартаSputnik.md
ДНК молдаван — генетический портретКИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik, Евгений Паскарь. Несколько лет назад в научном американском журнале Plos one были опубликованы результаты исследования ДНК молдаван.
9 мартаSputnik.md
Унгуряну: есть способ платить за отопление меньшеЭксперт в области энергетики Сергей Унгуряну рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как сэкономить на теплоэнергии.
9 мартаSputnik.md
Рост населения Кишинева остановилсяСтолица ощутила на себе проблему массового оттока населения из Республики Молдова.
9 мартаSputnik.md
Вторая жизнь Алешинского рынка: где теперь искать знаменитый базарОказывается этот знаменитый районный базарчик переехал всего на один квартал от предыдущего места на Рышкановке.
9 мартаSputnik.md
На смену теплым денькам вновь придет похолодание в МолдовуКаждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции.
8 мартаSputnik.md
Изнанка молдавской зимы: в Кишиневе отравились мужчина и двое детейДети после отравления были доставлены в Центр матери и ребенка, причина инцидента выясняется.
8 мартаSputnik.md
Задержан подозреваемый в «минировании» троллейбусного паркаМужчина звонил в троллейбусный парк из таксофона, но инкогнито ему сохранить не удалось.
8 мартаSputnik.md
Сюрприз ждал в России жену и дочек священника из МолдовыГубернатор Архангельской области решил сделать подарки многодетной семье священника, переехавшей в Россию из Молдовы.
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