Во сколько Кишиневу обходится телефонный терроризмКИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Ложное сообщение о минировании объектов, поступающее в правоохранительные органы, обходится примерно в 45 тысяч леев (2,7 тысячи долларов). Об этом сообщил в понедельник на заседании муниципальных служб замначальника Кишиневской полиции Силвиу Мушук.
«Декларации об объединении» не имеют никакой силы — глава МИД РумынииКИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что декларации об объединении с Румынией, принятые в некоторых селах Республики Молдова, не имеют никакой юридической ценности и не скажутся на отношения соседних стран, сообщает румынское агентство Mediafax.
Как в Молдове будут считать размер пенсии без трудовых книжекКИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. С 1 января 2019 года будет аннулировано действие решения правительства «О трудовых книжках». Это предусматривает представленный министерством здравоохранения, труда и социальной защиты на публичные обсуждения проект постановления.
В Приднестровье готовятся к выборам президента РоссииТИРАСПОЛЬ, 9 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье активно ведется подготовка к предстоящим 18 марта выборам президента Российской Федерации, в регионе проживает более 200 тысяч российских соотечественников.
9 мартаSputnik.md
ДНК молдаван — генетический портретКИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik, Евгений Паскарь. Несколько лет назад в научном американском журнале Plos one были опубликованы результаты исследования ДНК молдаван.