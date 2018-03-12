11 марта Sputnik.md

Все больше жителей Молдовы страдают от психических заболеваний

Мы живем в эпоху настоящей эпидемии психологических и психических проблем, с которыми сталкиваются все больше людей. Тревога, неврозы, фобии становятся все более распространенными. Медики уже с трудом справляются с ситуацией, говорят эксперты.