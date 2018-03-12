11 марта Sputnik

Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС в Таджикистане

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС с учетом соблюдения всех международных норм. Об этом сообщается на портале кабинета министров Узбекистана.