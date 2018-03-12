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Новости от Sputnik

14:26 (мск)Sputnik
МЧС предупреждает: в горных районах Узбекистана может быть селеопасноТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сходы селей возможны в предгорных и горных районах Узбекистана с 11 по 13 марта включительно, сообщает пресс-служба МЧС республики.
13:49 (мск)Sputnik
Узбекские фирмы получат до ста миллионов долларов в качестве кредитаТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Госкомитет по инвестициям Узбекистана и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC, входит в структуру Исламского банка развития) подписали рамочное соглашение о предоставлении кредитной линии на 100 миллионов долларов.
13:44 (мск)Sputnik
Все еще не пускают: Душанбе и Ташкенту предстоит ратифицировать отмену визТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном еще не вступило в силу, поскольку требует ратификации, сообщает агентство ТаджикТА.
10:21 (мск)Sputnik
В Ташкенте появится рейтинг лучших работников милицииТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Ташкенте с 1 апреля заработает рейтинговая оценка деятельности отделов внутренних дел, сообщает корреспондент Sputnik.
10:18 (мск)Sputnik
Шавкат Мирзиёев на этой неделе посетит КазахстанТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В четверг, 15 марта, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит официальный визит в Казахстан.
09:05 (мск)Sputnik
В самаркандском парке появятся ледовый дворец и картинг-клубТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Власти Самарканда намерены создать на месте парка «Согдиана» современную зону отдыха площадью 6,3 гектара, передает пресс-служба хокимията Самаркандской области.
08:25 (мск)Sputnik
ГУВД может закупить автокомплексы для борьбы с неправильной парковкойТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента разрабатывает комплекс мер по борьбе с неправильно паркующимися водителями, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
11 мартаSputnik
В Ташкенте открывается новое межрайонное отделение УБДДТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Ташкенте 12 марта открывается еще одно межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение № 4 Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
11 мартаSputnik
Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС в ТаджикистанеТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС с учетом соблюдения всех международных норм. Об этом сообщается на портале кабинета министров Узбекистана.
11 мартаSputnik
Лола Юлдашева: в Москве я научилась радоваться снегуЭксклюзивное интервью известной певицы для Sputnik Узбекистан — о жизни в России, сложностях концертной логистики и компромиссах семейной жизни.
11 мартаSputnik
Вечный председатель: главе КНР разрешили править бессрочноКитайские депутаты одобрили поправку об отмене ограничений срока полномочий главы государства.
11 мартаSputnik
На ферме в Астраханской области задержали нелегальных мигрантов-узбекистанцевВ 15 километрах от Ахтубинска Астраханской области обнаружена ферма, где незаконно работали граждане Узбекистана.
11 мартаSputnik
Молодая жена задушила супруга в Китабе из-за ревностиУбийство произошло в день празднования женского дня 8 марта.
11 мартаSputnik
Мирзиёев: вы бы видели глаза и радость людей на узбекско-таджикской границеПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал прошедший в Таджикистан свой государственный визит историческим, особенно отметив важность решения пограничного вопроса и открытия всех пунктов пропуска.
11 мартаSputnik
Узбекистан и Таджикистан будут вместе бороться с преступностьюТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Главы МВД Узбекистана и Таджикистана — Пулат Бобожонов и Рамазон Рахимзода — обсудили в Душанбе совместную борьбу с преступностью, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Таджикистана.
10 мартаSputnik
ГУВД изучает возможность снижения максимальной скорости в ТашкентеТашкент изучает опыт нескольких десятков стран, где максимальная скорость в черте главных городов на 10−20 километров ниже, чем разрешенная в узбекской столице.
10 мартаSputnik
Делегация Узбекистана в Токио расскажет о льготах для инвесторовТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. 12 марта 2018 года делегация Республики Узбекистан примет участие в узбекско-японском бизнес-форуме в Токио.
10 мартаSputnik
В Узбекистане с апреля начнут продавать наличные долларыТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. На портале нормативно-правовых актов опубликован для обсуждения законопроект, разработанный Центральным банком Узбекистана, который предусматривает внедрение механизма снятия на территории страны наличной иностранной валюты с 1 апреля 2018 года.
9 мартаSputnik
Мирзиёев: в сотрудничестве с Таджикистаном делаем ставку на экономикуО чем говорили президенты Узбекистана и Таджикистана на встрече тет-а-тет в Душанбе.
9 мартаSputnik
Закон о маркировке информпродукции для детей вступил в силуКлассификацией информационной продукции займутся межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних на основе обращений производителей и распространителей.
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