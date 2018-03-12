В Ташкенте открывается новое межрайонное отделение УБДДТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Ташкенте 12 марта открывается еще одно межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение № 4 Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане с апреля начнут продавать наличные долларыТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. На портале нормативно-правовых актов опубликован для обсуждения законопроект, разработанный Центральным банком Узбекистана, который предусматривает внедрение механизма снятия на территории страны наличной иностранной валюты с 1 апреля 2018 года.