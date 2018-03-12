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Новости от АиФ Казань

15:32 (мск)АиФ Казань
В мае открываются прямые рейсы из Казани в ВолгоградАвикомпания Utair с 3 мая открывает новый рейс Казань — Волгоград.
13:47 (мск)АиФ Казань
13 проблемных домов в Казани переключат на отопление от «Казэнерго»Строительство новых сетей центрального отопления и горячего водоснабжения, а также реконструкция 11 котельных запланированы в Казани в 2018 году. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани рассказал генеральный директор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.
12:37 (мск)АиФ Казань
В Татарстане создают фонд поддержки обманутых дольщиковФонд поддержки обманутых дольщиков создается в Татарстане, следует из указа президента Татарстана Рустама Минниханова, который глава РТ подписал 9 марта.
11:17 (мск)АиФ Казань
В Минздраве Татарстана Елену Шишмареву заменил Айрат ГариповФинансово-экономические вопросы в Минздраве РТ будет курировать коммерческий директор ФК «Рубин» Айрат Гарипов.
10:53 (мск)АиФ Казань
В Набережных Челнах резиденты ТОСЭР создали более 2 тысяч рабочих местРезиденты ТОСЭР в Набережных Челнах создали более 2 тысяч рабочих мест, сообщает мэрия города.
10 мартаАиФ Казань
Рустам Минниханов поручил проверить качество жилья в ЖК «Салават Купере»Специалисты Госстройнадзора Татарстана проверят качество строительства домов в ЖК «Салават Купере».
7 мартаАиФ Казань
Свет, мозаика, «тарелка». Как изменился казанский цирк после ремонта17 марта казанский цирк откроет двери после масштабного ремонта, на который ушло около года и миллиард рублей. В течение месяца по выходным здесь будут выступать тюменские артисты.
7 мартаАиФ Казань
11 марта в Казани пройдет лыжный марафон с участием олимпийских чемпионовОлимпийские легенды Елена Вяльбе и Александр Завьялов станут гостями Казанского лыжного марафона.
7 мартаАиФ Казань
Как ГИБДД Татарстана будет работать в мартовские праздники?Как ГИБДД Татарстана будет работать в мартовские праздники?
6 мартаАиФ Казань
В Казани временно закрыли автосервис БМВ, загрязняющий воздухНово-Савиновский суд Казани временно запретил работу автосервиса «Ателье БМВ» на пр. Амирхана до устранения нарушений.
6 мартаАиФ Казань
В Казань прибыл полпред президента России в ПФО Михаил БабичПолномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прибыл 6 марта с рабочим визитом в Татарстан, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
5 мартаАиФ Казань
Миллиард рублей потратили на ремонт казанского цирка17 марта в Казани открывается после реконструкции здание цирка.
5 мартаАиФ Казань
В Татарстане МЧС рекомендует избегать поездок и прогулокСильный снег и гололед ожидаются днем 5 марта в Татарстане.
5 мартаАиФ Казань
5 марта в четырех районах Казани не будет электричества5 марта в связи с плановыми ремонтными работами в нескольких районах Казани не будет электричества. Об этом сообщает мэрия Казани со ссылкой на «Сетевую компанию».
2 мартаАиФ Казань
МВД по РТ расследует уголовное дело в отношении руководства банка «Спурт»Руководство лопнувшего банка «Спурт» подозревают в мошенничестве.
2 мартаАиФ Казань
Из казанского аэропорта открывают рейс в ТбилисиГрузинские авиалинии открывают 26 марта регулярные рейсы в Грузию.
2 мартаАиФ Казань
В автосервисе в Челнах взорвалась «Газель» с газовым баллономВзрыв и пожар в автосервисе произошел поздним вечером 1 марта в набережночелнинском поселке ЗЯБ.
1 мартаАиФ Казань
Владимир Путин похвалил Казань в Федеральном посланииПрезидент России Владимир Путин отметил опыт Казани по преобразованию городской среды.
1 мартаАиФ Казань
В Казани в некоторых школах из-за мороза ввели свободное посещение1 марта в столице Татарстана многие ученики младших классов остались дома из-за низких температур.
28 февраляАиФ Казань
В первый день весны в Татарстане утром ожидается похолодание до -30 градусовМорозы до -30 градусов ожидаются в Татарстане в первый день весны, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
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