5 марта Калининград.Ru

В Калининградском заливе спасатели вытащили четырёх рыбаков из провалившейся под лёд машины

В Калининградском заливе автомобиль с людьми провалился под лёд. Информация об этом опубликована в группе Северо-Западного РПСО в «ВКонтакте».