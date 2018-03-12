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Новости от Калининград.Ru

15:11 (мск)Калининград.Ru
Власти разрешили построить две многоэтажки на улице Буткова в КалининградеВласти выдали разрешение на возведение двух многоэтажных домов на улице Буткова в Калининграде.
11:25 (мск)Калининград.Ru
В Калининградскую область не пустили 52 тонны говядины из УругваяСотрудники Россельхознадзора не пустили в регион две партии бескостной говядины из Уругвая. Продукцию везли через пункт пропуска «Порт Калининград».
10:39 (мск)Калининград.Ru
На двухъярусном мосту в Калининграде застряла фура: движение заблокированоВ понедельник, 12 марта, на двухъярусном мосту по направлению к улице Портовой застряла фура. Об этом рассказали очевидцы в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.
09:15 (мск)Калининград.Ru
Синоптики прогнозируют в Калининградской области потепление до +9°CНа предстоящей рабочей неделе в Калининградской области ожидается плюсовая температура днём и осадки.
10 мартаКалининград.Ru
Власти хотят ввести двойную ответственность за вырубку лесов в Калининградской областиПоправки в региональный закон должна одобрить областная Дума.
7 мартаКалининград.Ru
Мэрия Калининграда изымает участок с палатками на Центральном рынкеТерритория необходима для обустройства пешеходной зоны.
7 мартаКалининград.Ru
Ремонт Медового моста в Калининграде начнут в мартеВласти подвели итоги открытого аукциона по отбору подрядной организации.
7 мартаКалининград.Ru
Власти рассказали, какие болельщики приедут в Калининград на ЧМ-2018Самым популярным должен стать матч Англия — Бельгия.
7 мартаКалининград.Ru
На ул. Куйбышева в Калининграде загорелись кассы супермаркета «Семья»В ликвидации возгорания принимали участие 15 человек.
7 мартаКалининград.Ru
Рольбинов: Никаких подтоплений на Острове в Калининграде не будет и быть не можетПо его словам, территория защищена.
7 мартаКалининград.Ru
В праздничные выходные калининградцев ждёт неустойчивая погода с дождёмСиноптики прогнозируют переменную облачность и осадки.
6 мартаКалининград.Ru
Весной на улицах Калининграда установят 500 мусорных урнВесной на улицах города установят почти 500 мусорных урн. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
6 мартаКалининград.Ru
Калининградских водителей проверят на трезвость в праздничные выходныеВ праздничные дни Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
5 мартаКалининград.Ru
Калининградец отсудил 170 тысяч рублей у туроператора за сорванную поездку во ФранциюМестный житель добился возмещения денег от туроператора за сорванную поездку во Францию. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного суда.
5 мартаКалининград.Ru
В Калининградском заливе спасатели вытащили четырёх рыбаков из провалившейся под лёд машиныВ Калининградском заливе автомобиль с людьми провалился под лёд. Информация об этом опубликована в группе Северо-Западного РПСО в «ВКонтакте».
5 мартаКалининград.Ru
Под Калининградом установили два стометровых ветрякаВ районе посёлка Ушаково Гурьевского округа установили два из трёх ветряка для новой электростанции. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе «Янтарьэнерго».
5 мартаКалининград.Ru
К концу недели в Калининградской области потеплеет до +4°СНа предстоящей рабочей неделе в Калининградской области ожидается существенное потепление. Об этом сообщает Гидрометцентр.
3 мартаКалининград.Ru
Мэрия Калининграда запретила парковаться на улице ЧернышевскогоОграничения начнут действовать с 4 марта.
2 мартаКалининград.Ru
Путин прибыл в Калининградскую областьПрезидент примет участие в медиафоруме ОНФ и открытии двух ТЭС.
2 мартаКалининград.Ru
Власти запретят парковаться на двух улицах КалининградаВласти запретят парковку автомобилей на участках улицы Чернышевского и Советского переулка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.
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