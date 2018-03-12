Mail.Ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
Игры
Знакомства
Новости
Поиск
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
s
s
<!-- rb: 6032?_SITEZONE=15&brandsafety=0 --><!-- /rb: 6032?_SITEZONE=15&brandsafety=0 -->
<!-- rb: 6030?_SITEZONE=15&brandsafety=0 --><!-- /rb: 6030?_SITEZONE=15&brandsafety=0 -->
<!-- rb: 6029?_SITEZONE=15&brandsafety=0 --><!-- /rb: 6029?_SITEZONE=15&brandsafety=0 -->
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Варварские и бесполезные способы лечения простуды
Избитую до слепоты в тюрьме США россиянку увидели дипломаты
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти Перри
Католическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
Самые необычные похоронные обряды в мире
Собака, которая умеет читать
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Ушел из жизни советский актер Дмитрий Дорлиак-младший — СМИ
Сеть обсуждает пальто Миддлтон за 100 долларов
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Ольга Бузова снялась топлес на морозе
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
16
Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8
На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
Новости от Калининград.Ru
15:11 (мск)
Калининград.Ru
Власти разрешили построить две многоэтажки на улице Буткова в Калининграде
Власти выдали разрешение на возведение двух многоэтажных домов на улице Буткова в Калининграде.
11:25 (мск)
Калининград.Ru
В Калининградскую область не пустили 52 тонны говядины из Уругвая
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в регион две партии бескостной говядины из Уругвая. Продукцию везли через пункт пропуска «Порт Калининград».
10:39 (мск)
Калининград.Ru
На двухъярусном мосту в Калининграде застряла фура: движение заблокировано
В понедельник, 12 марта, на двухъярусном мосту по направлению к улице Портовой застряла фура. Об этом рассказали очевидцы в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.
09:15 (мск)
Калининград.Ru
Синоптики прогнозируют в Калининградской области потепление до +9°C
На предстоящей рабочей неделе в Калининградской области ожидается плюсовая температура днём и осадки.
10 марта
Калининград.Ru
Власти хотят ввести двойную ответственность за вырубку лесов в Калининградской области
Поправки в региональный закон должна одобрить областная Дума.
7 марта
Калининград.Ru
Мэрия Калининграда изымает участок с палатками на Центральном рынке
Территория необходима для обустройства пешеходной зоны.
7 марта
Калининград.Ru
Ремонт Медового моста в Калининграде начнут в марте
Власти подвели итоги открытого аукциона по отбору подрядной организации.
7 марта
Калининград.Ru
Власти рассказали, какие болельщики приедут в Калининград на ЧМ-2018
Самым популярным должен стать матч Англия — Бельгия.
7 марта
Калининград.Ru
На ул. Куйбышева в Калининграде загорелись кассы супермаркета «Семья»
В ликвидации возгорания принимали участие 15 человек.
7 марта
Калининград.Ru
Рольбинов: Никаких подтоплений на Острове в Калининграде не будет и быть не может
По его словам, территория защищена.
7 марта
Калининград.Ru
В праздничные выходные калининградцев ждёт неустойчивая погода с дождём
Синоптики прогнозируют переменную облачность и осадки.
6 марта
Калининград.Ru
Весной на улицах Калининграда установят 500 мусорных урн
Весной на улицах города установят почти 500 мусорных урн. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
6 марта
Калининград.Ru
Калининградских водителей проверят на трезвость в праздничные выходные
В праздничные дни Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
5 марта
Калининград.Ru
Калининградец отсудил 170 тысяч рублей у туроператора за сорванную поездку во Францию
Местный житель добился возмещения денег от туроператора за сорванную поездку во Францию. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного суда.
5 марта
Калининград.Ru
В Калининградском заливе спасатели вытащили четырёх рыбаков из провалившейся под лёд машины
В Калининградском заливе автомобиль с людьми провалился под лёд. Информация об этом опубликована в группе Северо-Западного РПСО в «ВКонтакте».
5 марта
Калининград.Ru
Под Калининградом установили два стометровых ветряка
В районе посёлка Ушаково Гурьевского округа установили два из трёх ветряка для новой электростанции. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе «Янтарьэнерго».
5 марта
Калининград.Ru
К концу недели в Калининградской области потеплеет до +4°С
На предстоящей рабочей неделе в Калининградской области ожидается существенное потепление. Об этом сообщает Гидрометцентр.
3 марта
Калининград.Ru
Мэрия Калининграда запретила парковаться на улице Чернышевского
Ограничения начнут действовать с 4 марта.
2 марта
Калининград.Ru
Путин прибыл в Калининградскую область
Президент примет участие в медиафоруме ОНФ и открытии двух ТЭС.
2 марта
Калининград.Ru
Власти запретят парковаться на двух улицах Калининграда
Власти запретят парковку автомобилей на участках улицы Чернышевского и Советского переулка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.
Показать ещё
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
Блаттер: Англия не умеет проигрывать. В России будут все сборные
Опубликован состав сборной России на игры с Бразилией и Францией
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России
В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Новый Touareg отправился на премьеру своим ходом (видео)
В России к ЧМ-2018 придумали новый дорожный знак
В Женеве между Aston Martin и Rolls-Royce разгорелась перепалка
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус
Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Биткоин и не только: какие криптовалюты получат женщины на 8 Марта
«Чего хотят мамы»: самое трогательное видео к 8 марта
Space X запустила ракету Falcon 9 с самым тяжелым грузом
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого»
Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Егор Крид выгнал беременную участницу из шоу «Холостяк»
Юлия Самойлова представила песню для «Евровидения 2018»: видео
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Екатерина Андреева наслаждается отдыхом на Мальдивах
Джанабаева примерила белоснежную шубу
Жена Бориса Грачевского контролирует его бюджет и рацион
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
Варварские и бесполезные способы лечения простуды
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.Ru
О компании
Реклама
Отменить
RSS
Все новости
Главные новости
Политика
Экономика
Общество
События
Спорт
Мобильная
Приложение
Использование материалов
Обратная связь